【元朗黑夜】NOW直播消失的7分鐘　Facebook解釋：上傳技術原因

7．21白衣人在西鐵元朗站無差別襲擊市民事件後，警察到南邊圍村調查聚集的白衣人。不少媒體均有直播事件，惟有網民事後發現，NOW TV在Facebook的直播重溫片段中，一段七分鐘片段離奇消失，該片段拍攝到有警方走入白衫人所聚集的南邊圍的村公所，NOW 新聞台早前否認曾刪剪，並已重播完整影片。 Facebook今日（31日）發聲明解釋，Facebook Live直播功能不存在被內容發佈者中間抽起或剪接的可能性，而Facebook亦從未中斷、移除或修改 NOW TV直播的任何內容。公司相信片段消失，是出於直播完成後上傳訊號的技術層面原因。

（NOW新聞截圖）

被網民發現消失的片段，拍攝到有警員進入白衣人聚集的南邊圍村公所，但未有拘捕任何人，當時在村公所內，有在現場指揮的元朗區助理指揮官游乃強。NOW新聞台其後澄清，無刪剪直播片段，亦無權在Facebook直播重溫片段中抽起片段，並向Facebook了解事件。

（Facebook聲明截圖）

FB：直播功能無法被內容發佈者中間抽起或剪接

Facebook今日晚上發聲明稱，已與NOW TV就此次事件作出深入調查，確認雙方均未對該段直播內容曾經作出任何改動，而Facebook Live直播功能，也不存在被內容發佈者中間抽起或剪接的可能性。FB聲明確認，Facebook從未中斷、移除或修改NOW TV直播的任何內容；是次有內容在直播完成後出現部分片段消失，相信是出於直播完成後，上傳訊號的技術層面原因，雙方將就技術方面交換意見避免類似問題再出現。NOW TV也已經將當時電視頻道直播的完整視頻重新上傳發布。

Facebook又提及，絕對尊重並支持新聞和言論自由，亦明白這是香港社會核心價值所在。