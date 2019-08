【逃犯條例】學生談梁振英以政治身份打壓　段崇智：他有言論自由

繼港大、嶺大校長與學生會面後,香港中文大學校長段崇智今日(1日)下午與學生對談。原本歷時2小時的會面,因發問學生人數眾多,最終超時1小時才完結。 《有線新聞》Facebook直播段崇智與學生對話期間,系統顯示梁振英的Facebook個人帳戶亦有加入觀看。此後,有學生提問,指近日社會紛亂,在席間批評前特首梁振英各種不合理行為,段崇智回應指,梁振英有其言論自由,不評論梁的行為。

中大校長段崇智與學生會面對談,其間有學生上前抗議。(盧翊銘攝)

段崇智與學生會面於下午4時開始,至晚上7時才正式完結。段在席間表示,至今有8名中大學生在反修例運動期間被捕。會面至下午約5時許,部分學生不滿段崇智的解答,紛紛離場抗議,有學生高呼「一齊走」。

傍晚6時許,記者發現《有線新聞》Facebook直播段崇智與學生對話期間,系統顯示全國政協副主席、前特首梁振英的Facebook個人帳戶亦有加入觀看。

梁振英加入觀看直播後不久,有學生在席間藉梁的情況向段崇智作出提問,該名學生指,在社會紛亂的情況下,有大公權力人士不尊重自己職位,如前特首梁振英,經常用自己政治身份打壓其他政治勢力,如發信真道書院要求就教職員發表的言論,辭去其職位;學生又指,在紛亂環境下,不少人發表自己政治意見後,會受公權力打壓。

該名學生向段崇智問及,他作為中大的「一家之主」會否成為「家」中所有成員、師生的後盾,保護他們不受外界勢力、中文大學以外的勢力影響,「在學生發表政治意見遭打壓時,成為他們的政治後盾。」

《有線新聞》Facebook直播段崇智與學生對話期間,系統顯示前特首梁振英的Facebook個人帳戶亦有加入觀看。(有線新聞Facebook截圖)

段祟智回應指,不批評梁振英,又指梁有言論自由,但他與同梁振英不同,因梁並無28,000個學生亦無210,000校友、教授及員工,因此所做的事,不能傷害大家庭,「所以我要好小心講嘢,希望你了解我難處,但若學生遇有任何難處,we are the first be there」。

事實上,段崇智與梁振英於去年就港獨言論已有「牙齒印」。段崇智於去年9月3日開學禮後表示,《基本法》列明香港是中國不可分離的部分,「中大不支持港獨」。

梁振英翌日於Facebook撰文,以日本侵略中國為比喻指:「我們會說『不支持』日本侵略嗎?」他又批評:「不肯反對港獨、譴責港獨的人,怎樣面對抗日先烈?」惟梁當時未有指明批評對象。