【逃犯條例】學生談梁振英以政治身份打壓　段崇智：他有言論自由

繼港大、嶺大校長與學生會面後，香港中文大學校長段崇智今日（1日）下午與學生對談。原本歷時2小時的會面，因發問學生人數眾多，最終超時1小時才完結。 《有線新聞》Facebook直播段崇智與學生對話期間，系統顯示梁振英的Facebook個人帳戶亦有加入觀看。此後，有學生提問，指近日社會紛亂，在席間批評前特首梁振英各種不合理行為，段崇智回應指，梁振英有其言論自由，不評論梁的行為。

中大校長段崇智與學生會面對談，其間有學生上前抗議。（盧翊銘攝）

段崇智與學生會面於下午4時開始，至晚上7時才正式完結。段在席間表示，至今有8名中大學生在反修例運動期間被捕。會面至下午約5時許，部分學生不滿段崇智的解答，紛紛離場抗議，有學生高呼「一齊走」。

傍晚6時許，記者發現《有線新聞》Facebook直播段崇智與學生對話期間，系統顯示全國政協副主席、前特首梁振英的Facebook個人帳戶亦有加入觀看。

梁振英加入觀看直播後不久，有學生在席間藉梁的情況向段崇智作出提問，該名學生指，在社會紛亂的情況下，有大公權力人士不尊重自己職位，如前特首梁振英，經常用自己政治身份打壓其他政治勢力，如發信真道書院要求就教職員發表的言論，辭去其職位；學生又指，在紛亂環境下，不少人發表自己政治意見後，會受公權力打壓。

該名學生向段崇智問及，他作為中大的「一家之主」會否成為「家」中所有成員、師生的後盾，保護他們不受外界勢力、中文大學以外的勢力影響，「在學生發表政治意見遭打壓時，成為他們的政治後盾。」

《有線新聞》Facebook直播段崇智與學生對話期間，系統顯示前特首梁振英的Facebook個人帳戶亦有加入觀看。（有線新聞Facebook截圖）

+ 8 + 7 + 6

段祟智回應指，不批評梁振英，又指梁有言論自由，但他與同梁振英不同，因梁並無28,000個學生亦無210,000校友、教授及員工，因此所做的事，不能傷害大家庭，「所以我要好小心講嘢，希望你了解我難處，但若學生遇有任何難處，we are the first be there」。

事實上，段崇智與梁振英於去年就港獨言論已有「牙齒印」。段崇智於去年9月3日開學禮後表示，《基本法》列明香港是中國不可分離的部分，「中大不支持港獨」。

梁振英翌日於Facebook撰文，以日本侵略中國為比喻指：「我們會說『不支持』日本侵略嗎？」他又批評：「不肯反對港獨、譴責港獨的人，怎樣面對抗日先烈？」惟梁當時未有指明批評對象。