【寵愛動物無邊界】別讓牠消失！拯救瀕危海鳥 — 中華鳳頭燕鷗

隨著大量發展生態地、人為破壞、氣候急劇變化等原因，不少雀鳥正逐漸消失，被鳥類學家稱為「神話之鳥」的中華鳳頭燕鷗正是其中一個「受害者」。中華鳳頭燕鷗蹤跡難覓、種群數量稀少，國際自然保護聯盟（IUCN）將牠列為極度瀕危的鳥類。牠「消失」了超過60年，一度被認為經已絕種，直到2000年終獲證實出現於馬祖列島。目前為止，全球只有不多於100隻中華鳳頭燕鷗，香港觀鳥會（下稱：觀鳥會）正竭力拯救中華鳳頭燕鷗，透過追尋這些燕鷗的行蹤，在牠們的繁殖地和渡冬地採取保護措施，遏止趨向滅絕的情况。

群居吸引法 珍貴的意外收獲

能夠遇上中華鳳頭燕鷗，完全係幸運、非常珍貴嘅意外收獲。 余日東，香港觀鳥會研究經理

余日東坦言，「發現地」馬祖列島曾是軍事重地，部分島嶼人跡罕至，由此推斷，人為因素是導致中華鳳頭燕鷗「消失」人前的一大原因。（黃舒慧攝）

由於中華鳳頭燕鷗是候鳥，會混在大鳳頭燕鷗群中生活，分享相近的生境及棲息地，因此，研究人員採取｢群居吸引法｣，追蹤中華鳳頭燕鷗的蹤跡。他們利用燕鷗集群繁殖的習性，安裝大鳳頭燕鷗假鳥模型，並播放鳴聲錄音，藉此吸引中華鳳頭燕鷗及與其外形相像、數量較多的大鳳頭燕鷗回歸、到來繁殖，從而追蹤中華鳳頭燕鷗，了解牠們遷徙的詳細路線，透過國際合作保護牠們。

就在2016年，觀鳥會與印尼鳥類保育協會、國際鳥盟亞洲部，聯同多名當地保育專家，以及3名參與香港海洋公園保育基金「野生生態保育大學生贊助計劃」的本港學生，在印尼東部近斯蘭島一群超過250隻大鳳頭燕鷗的種群中，發現了最少1隻成鳥及1隻估計是首年過冬的中華鳳頭燕鷗。

「佢哋係候鳥，所以要知佢哋飛去邊，先可以保育佢哋。」觀鳥會研究經理余日東指出，與各地區的保育組織合作尤其重要，合作協力保護牠們的棲息地。他坦言，整個保育計劃並不容易，要配合天氣、雀鳥的出現機會等，由於存在太多不確定因素，因此必須按部就班進行。他希望追蹤計劃可以使中華鳳頭燕鷗的數量回升之餘，亦可以為日後的鳥類觀察研究作準備。

余日東手上的是大頭燕鷗模型，配合鳥聲播放系統，可招引大頭燕鷗和中華鳳頭燕鷗。這個模型由美國漁業及野生動物管理局（野生動物無國界）項目提供。（黃舒慧攝）

教育與保育 盼延續黑臉琵鷺的「奇蹟」

對於保育，我認為教育就係其中一個最好嘅方法！ 余日東，香港觀鳥會研究經理

余日東形容保育是「現在進行式」，要持之以恆地教育公眾。他強調，公眾對鳥類物種的認知愈廣泛，就愈能夠培養他們對雀鳥的知識和關愛，從而有力地推動保育。以中華鳳頭燕鷗為例，牠是生活在汪洋大海中的海鳥，平常難以接觸，「佢同一般香港人認識嘅濕地雀鳥唔同，所以喺保育中華鳳頭燕鷗嘅同時可亦帶出海洋資源嘅議題，對保育產生咗積極作用。」

很多人都知道黑臉琵鷺的故事，牠成功由「瀕危」降至「易危」，數目至今穩定地增加，可說是香港鳥類保育史的傳奇。黑臉琵鷺的成功，證實了教育與保育相輔相成。余日東坦言，期望能將保育黑臉琵鷺的模式套用到中華鳳頭燕鷗上，透過教育大眾，能夠使中華鳳頭燕鷗像黑臉琵鷺一樣，成功擺脫滅絕的危機，延續「奇蹟」，「既然黑臉琵鷺都做得到，咁點解中華鳳頭燕鷗唔得呢？」

余日東樂觀表示，保育計劃「即使唔知結果係點，但都要去做，因為係對大自然一種貢獻。」（黃舒慧攝）

即使在國際上，香港對鳥類的關注度比其他國家略高，普遍性卻仍比不上其他動物，例如貓、狗，因此要吸引人力或資金依然是困難重重。觀鳥會由於資金不足，加上往往較大型的項目才得到政府資助，因此經常要見步行步，未能好好計劃實際工作，非常需要您的支持。請即捐款支持中華鳳頭燕鷗的重點研究及保育工作，一起拯救瀕臨滅絕的雀鳥。

請即登入「01心意」響應「周五心意」運動（Kind Friday），捐款支持香港觀鳥會的「全球只剩100隻！請即拯救瀕危雀鳥」項目，為拯救極度瀕危的鳥類出一分力。

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