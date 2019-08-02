【逃犯條例】中大學生會稱投入反修例行動　取消「大O」迎新營

大學聯招（JUPAS）下周一（5日）放榜，各大學學生會原定舉辦迎新營活動歡迎新生，不過反修例風波持續接近兩個，社會氣氛緊張，浸大學生會決定將一連三日的學生會迎新營（俗稱「大O」）縮短至一日，會長方仲賢表示，希望藉此讓同學參與抗爭運動，為社會出一分力，「如果繼續搞Ocamp，即係玩嘅活動，我哋良心都過唔去。」中大學生會亦在晚上發聲明，決定取消本月中的迎新營，希望容讓學生會預留資源與時間投入處理反修例的事務。

如果繼續搞Ocamp，即係玩嘅活動，我哋良心都過唔去。 浸大學生會會長方仲賢

因應現時社會局勢，中大學生會將會取消月中的迎新營，浸大學生會則決定縮短至一日。（資料圖片）

浸大學生會迎新營三日縮短至一日

浸大學生會今日下午發表聲明指，鑒於香港正處於水深火熱之中，社會動盪，制度崩壞，學生會將原定9月舉行的迎新營改為迎新日，並由維期三日縮短至一日。迎新日暫定於下月7日舉行。

浸大學生會會長方仲賢表示，反修例風波致社會動盪，市民不斷抗爭，更有多人被捕，包括有兩名浸大應屆畢業生被控暴動罪，「如果繼續搞Ocamp，即係玩嘅活動，我哋良心都過唔去。」他續指，迎新營一般都會於周末舉行，有機會與社會遊行示威撞期，故希望藉縮短日子，讓同學可以參與抗爭，為社會出一份力。

《香港01》向其餘七間資助大學學生會查詢，中大學生會稱決定取消本月9日至11日舉辦的迎新營。中大學生會外務秘書尹龍懿表示，學生會將會稍後發稿公布，她指取消迎新營是希望容讓學生會將時間與資源集中處理反修例的相關事務，「同學亦可以專注佢哋所做嘅事。」至於中大各書院及學會方面，尹指未知悉他們有何安排，但據聞部份研究一旦取消迎新營，亦可以再適時後補。

由於今年港大學生會「斷莊」，故將不會舉行迎新營。（資料圖片）

港大法律學會取消「細o」 與香港人同行

至於港大及科大，學生代表稱，由於今年學生會「斷莊」，故不會舉辦迎新營。港大學生會社會科學學會昨日在社交專頁指，正就應否舉辦迎新營舉行一連三日的民意調查，學會指，理應在當下的困難關頭與社會大眾共同進退，「倘若確切舉行迎新營，無可否認會分散新生注意力，導致社運力量未能最大化。」



港大法律學會晚上發聲明指，「有見當權者漠視民意、執法機關縱容罪惡」，決定取消本月17日至19日舉行的迎新營，並將擇日安排迎新日。學會稱，繼續堅守50年以來「讓公義得到彰顯」的創會宗旨，與法律學生以及香港人同行。

嶺大：系會、屬會迎新營研邀新生一齊參與社運

嶺大學生會代表會主席曾卓瑤表示，由於迎新營一直由校方舉辦，故無權取消，但計劃在學生會的論壇環節，加插宣傳介紹反修例風波。曾指，據她了解，系會及屬會則探討所舉辦的迎新營模式，包括加入社運元素，在迎新營日子期間，邀請新生一起參與反修例運動。

理大學生會會長廖建鈞指，由於迎新營已交由外判商籌備，暫時仍會如期在9月初舉行，但會視乎社會情況再決定去向。教大及城大學生會則尚待回覆。