【旺角遊行．交通直播】警民衝突　港鐵列車不停旺角及油麻地站

修訂《逃犯條例》風波持續，周末遊行持續近兩個月，公務員及醫療界昨日（2日）亦分別在中環集會，表達訴求。市民伍永德發起今日（3日）在旺角遊行，本來申請由大角咀晏架街遊樂場遊行至麥花臣遊樂場，被警方反對，上訴後改為由晏架街遊樂場集會，前往櫻桃街公園，獲警方發不反對通知書。

警方旺角清場，再爆警民衝突。（李澤彤攝）

【23:00】港鐵表示，因應警方要求，現時觀塘線及荃灣線列車服務，持續會有特別列車直接從油麻地及旺角站接載乘客離開該兩個車站，其他列車不停旺角及油麻地站。因此需要轉線的乘客，需在太子站轉車。

【22:55】新巴城巴公布20, 22, 113, 701, 701A, 796C, H1, H2, W1停駛。

【22:30】警方在油尖旺清場，再爆警民衝突。九巴公布因應油尖旺、九龍城、黃大仙區的交通情況，有20多條路線的巴士服務暫停，包括：2, 2E, 6, 6F, 8, 8A, 8P, 12, 18, 41A, 63X, 110, 117, 203C, 208, 213X, 215X, 219X, 224X, 268B, 268X, 269B, 280X, 287X, W2。另數十條路線改道。

過海車輛倒灌銅鑼灣，鵝頸橋塞爆。（張嘉敏攝）

【20:36】新巴701, 701A, H1, H2, W1仍然停駛；九巴2, 6, 6F, 8, 8A, 8P, 12, 18, 41A, 110, 117, 203C, 208, 213X, 215X, 219X, 224X, 268B, 268X, 269B, W2仍然停駛。

【19:30】清理堵塞物完畢，紅隧恢復通車。

↓↓示威者25分鐘快閃堵塞紅隧逐格睇↓↓

+ 8 + 7 + 6

【19:15】堵塞紅隧口示威者雖已離開，但仍未車，過海車輛倒灌銅鑼灣，鵝頸橋天橋大塞車。

鵝頸橋天橋出現巴士長龍。（張嘉敏攝）

示威者堵塞紅隧。（李澤彤攝）

【18:55】新巴城巴公布，24條路線暫停服務，16條日間路線改道行駛。包括：101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 170, 171, 182, 701, 701A, 796P, H1, H2, W1

【18:40】九巴暫停服務路線增加，包括2, 6, 8A, 8P, 18, 110, 117, 203C, 208, 213X, 215X, 219X, 224X, 268X

遊行人士湧往彌敦道。（鄭翠碧攝）

+ 12 + 11 + 10

【16:55】九巴表示，因應九龍區的交通情況，18, 117, 203C及268X線暫停服務，部分路線會因應實際情況作出改道安排，部分班次會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

【16:40】遊行人士湧向旺角，沿彌敦道向南步往油麻地，彌敦道無法行車。

新巴兩條西九巴士線暫停務。（鄭翠碧攝）

【16:25】新巴城巴公布，701, 701A路線繼續暫停；19條路線改道：20, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 796C, 904, 905, 914, 970, 970X, 971, A20, A21, E21, E21A, H2

【16:20】旺角遊行開始，部分人湧向旺角，旺角道未能行車。

【15:30】九巴再有多路線改道，不停遊行區域。

【15:18】九巴多條路不停上海街、福全街、中匯街、富榮花園、維港灣、柏景灣、帝柏海灣、銘基書院等各站，部分改以奧運站為臨時總站。

下午近3時，大角咀晏架街遊樂場已有數百人聚集。（鄭翠碧攝）

【15:00】新巴城巴公布，701, 701A路線暫停；近20條路線改道：20, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 796C, 904, 905, 970, 970X, 971, A20, A21, E21, E21A, H2, N122

【13:31】九巴25條路線作出改道安排，包括2E、10、12、13D、16、18、32、33A、35X、37、41A、43C、52X、63X、66X、68X、72X、87B、265B、268X、270B、287X、904、905、914。

獲批的遊行路線，由晏架街遊樂場開始，經奧海城及富榮花園一帶道路，到櫻桃街公園為終點。ogle地圖）

上月7日舉行的九龍區大遊行，發起人指當日有23萬人參加，警方則表示有5.6萬人參加。當日遊行結束後，大批示威者未有散去，向廣東道方向前進，其後佔用了廣東道馬路，並沿梳士巴利道前往彌敦道，其後警方在旺角展開驅散行動，引發警民衝突。