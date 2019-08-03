【旺角遊行】警民衝突　港鐵列車深夜不停旺角及油麻地站

修訂《逃犯條例》風波持續，周末遊行持續近兩個月，公務員及醫療界昨日（2日）亦分別在中環集會，表達訴求。市民伍永德發起今日（3日）在旺角遊行，本來申請由大角咀晏架街遊樂場遊行至麥花臣遊樂場，被警方反對，上訴後改為由晏架街遊樂場集會，前往櫻桃街公園，獲警方發不反對通知書。

警方旺角清場，再爆警民衝突。（李澤彤攝）

【23:55】港鐵稱會有特別列車直接從油麻地及旺角站接載乘客離開旺角及油麻地站。

【23:00】港鐵表示，因應警方要求，現時觀塘線及荃灣線列車服務，持續會有特別列車直接從油麻地及旺角站接載乘客離開該兩個車站，其他列車不停旺角及油麻地站。因此需要轉線的乘客，需在太子站轉車。

【22:55】新巴城巴公布20, 22, 113, 701, 701A, 796C, H1, H2, W1停駛。

【22:30】警方在油尖旺清場，再爆警民衝突。九巴公布因應油尖旺、九龍城、黃大仙區的交通情況，有20多條路線的巴士服務暫停，包括：2, 2E, 6, 6F, 8, 8A, 8P, 12, 18, 41A, 63X, 110, 117, 203C, 208, 213X, 215X, 219X, 224X, 268B, 268X, 269B, 280X, 287X, W2。另數十條路線改道。

過海車輛倒灌銅鑼灣，鵝頸橋塞爆。（張嘉敏攝）

【20:36】新巴701, 701A, H1, H2, W1仍然停駛；九巴2, 6, 6F, 8, 8A, 8P, 12, 18, 41A, 110, 117, 203C, 208, 213X, 215X, 219X, 224X, 268B, 268X, 269B, W2仍然停駛。

【19:30】清理堵塞物完畢，紅隧恢復通車。

↓↓示威者25分鐘快閃堵塞紅隧逐格睇↓↓

+ 8 + 7 + 6

【19:15】堵塞紅隧口示威者雖已離開，但仍未車，過海車輛倒灌銅鑼灣，鵝頸橋天橋大塞車。

鵝頸橋天橋出現巴士長龍。（張嘉敏攝）

示威者堵塞紅隧。（李澤彤攝）

【18:55】新巴城巴公布，24條路線暫停服務，16條日間路線改道行駛。包括：101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 170, 171, 182, 701, 701A, 796P, H1, H2, W1

【18:40】九巴暫停服務路線增加，包括2, 6, 8A, 8P, 18, 110, 117, 203C, 208, 213X, 215X, 219X, 224X, 268X

遊行人士湧往彌敦道。（鄭翠碧攝）

+ 12 + 11 + 10

【16:55】九巴表示，因應九龍區的交通情況，18, 117, 203C及268X線暫停服務，部分路線會因應實際情況作出改道安排，部分班次會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

【16:40】遊行人士湧向旺角，沿彌敦道向南步往油麻地，彌敦道無法行車。

新巴兩條西九巴士線暫停務。（鄭翠碧攝）

【16:25】新巴城巴公布，701, 701A路線繼續暫停；19條路線改道：20, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 796C, 904, 905, 914, 970, 970X, 971, A20, A21, E21, E21A, H2

【16:20】旺角遊行開始，部分人湧向旺角，旺角道未能行車。

【15:30】九巴再有多路線改道，不停遊行區域。

【15:18】九巴多條路不停上海街、福全街、中匯街、富榮花園、維港灣、柏景灣、帝柏海灣、銘基書院等各站，部分改以奧運站為臨時總站。

下午近3時，大角咀晏架街遊樂場已有數百人聚集。（鄭翠碧攝）

【15:00】新巴城巴公布，701, 701A路線暫停；近20條路線改道：20, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 796C, 904, 905, 970, 970X, 971, A20, A21, E21, E21A, H2, N122

【13:31】九巴25條路線作出改道安排，包括2E、10、12、13D、16、18、32、33A、35X、37、41A、43C、52X、63X、66X、68X、72X、87B、265B、268X、270B、287X、904、905、914。

獲批的遊行路線，由晏架街遊樂場開始，經奧海城及富榮花園一帶道路，到櫻桃街公園為終點。ogle地圖）

上月7日舉行的九龍區大遊行，發起人指當日有23萬人參加，警方則表示有5.6萬人參加。當日遊行結束後，大批示威者未有散去，向廣東道方向前進，其後佔用了廣東道馬路，並沿梳士巴利道前往彌敦道，其後警方在旺角展開驅散行動，引發警民衝突。