9歲童患脊柱側彎　6年惡化變S型腰　骨科醫生：青春期長高易惡化

脊柱側彎成因不明，不少在青春期出現，全港大約有4%青少年受到「青少年突發性脊柱側彎」影響，脊柱呈現C型或者S型，不僅影響外觀，若情況嚴重，更會加重關節勞損。 現年15歲女童Toby就讀小學時，於學生健康服務檢查時發現有約30度的脊柱側彎情況，家長認為是由於書包過重導致；加上Toby拒絕佩戴腰架，隨着不斷長高，6年後側彎惡化至達58度，只能依靠手術矯正。骨科顧問醫生麥建章表示，青春期身高增長速度快，會加劇側彎情況，家長需緊密監察。

Toby在手術前後的對比。圖左為手術前，圖右為手術後。（受訪者供圖）

Toby讀小學四年班時，在學生健康服務檢查中發現脊柱側彎問題，當時側彎已經有30度。父母二人認為是因為女兒書包太重導致，亦有帶女兒求醫，當時大口環根德公爵夫人兒童醫院的醫生建議Toby使用矯形腰架，以免情況惡化。

今年15歲的Toby在9歲時發現有脊柱側彎的症狀，去年手術之前，側彎惡化到58度。（黃舒慧攝）

矯正腰架不舒適 女童拒絕佩戴

佩戴矯形腰架並不舒服，醫生建議每日佩戴20小時左右才見效，Toby拒絕使用。由於狀況尚不嚴重，父母轉而選擇定期安排她看中醫、脊醫及做物理治療，情況稍有好轉，側彎情況減至20度左右。然而到了12、3歲，Toby長高速度變快，情況又一次惡化，一年多內，側彎程度達到40度，兩肩不平、坐姿亦有明顯側坐現象。

六年內惡化至側彎58度

港安醫院骨科顧問醫生麥建章表示，Toby的脊柱側彎呈現S型，建議其進行脊骨融合手術，以矯正側彎。該手術需要將其背部切開，剖開肌肉，隨後置入治療棒及螺絲釘來「拉直」脊柱。手術較複雜，除了有可能引致傷口感染、損傷神經線外，根據過往數字，還有大約3%可能導致癱瘓。手術的複雜性及風險令父母猶豫了，但隨着Toby繼續發育，15歲時側彎已增至58度，令一家人都覺得刻不容緩。

手術進行約7小時，背部切開60至70厘米，合共置入12顆螺絲。Toby在兩日後可以落床，四日後出院。經過手術矯正，她的脊椎恢復正常，身高亦增加了4厘米。

書包不會引致脊柱側彎 青春期需緊密檢查

麥建章表示，書包的重量並不會引致脊柱側彎，但提醒若已經有脊柱側彎情況，單肩背書包會令關節磨損嚴重。青少年青春期身高變化快，若存在脊柱側彎狀況，非常容易惡化，家長必須緊密監察。側彎介乎於20度至30度之間時，可使用腰架阻止惡化；若超過40度，則要開始考慮手術，否則每年會增加1度彎度，不斷惡化。他又說，脊柱側彎可影響心肺功能，更會讓關節受到磨損和退化，令患者年老後受病痛困擾。他表示，家長需要緊密監察子女在青春期是否存在脊柱側彎狀況，以免惡化；而待脊柱幾乎發育成熟，惡化的機率就會減低。