港府首制定《香港癌症策略》加強防控　陳肇始：將積極落實措施

癌症是香港的頭號殺手，港府於7月底公布首份《香港癌症策略》，加強癌症防控工作，並透過訂定工作優次及方向，改善癌症病人的生活質素和提高存活率。 食物及衞生局局長陳肇始今(11日)於網誌撰文，表明港府過去已制訂多項預防癌症工作，包括公眾健康生活教育、控煙措施，另亦設子宮頸癌篩查及大腸癌篩查計劃。她續指，未來尚有很多跟進工作，局方將聯同衞生署、醫管局、癌症康復者及社會各界，積極落實各項措施，達致預期成果。

陳肇始提到，制訂《策略》可找出現時服務不足之處，制訂預防、篩查、及早識別和診斷、治療、存活以至紓緩治療等工作優次。她表示，約40%的癌症可藉改變或避免吸煙、超重或肥胖等主要風險因素，及推行以實證為本的預防策略而得以有效預防。

政府每年撥款五千萬元 鼓勵市民實踐健康生活

港府多年來投放大量資源對抗癌症，在基層預防方面，政府自2018/19年度起每年撥款5,000萬元，予衞生署鼓勵市民實踐健康生活模式；又實施控煙措施，及立法禁止電子煙等另類吸煙產品，期望保障大眾市民的健康。

癌症事務統籌委員會亦透過癌症篩查展開預防，包括推行子宮頸癌和大腸癌的全民篩查計劃，前者於2004年推行，後者則於2016年推出，去年轉為恆常項目，其中接受大腸鏡檢查服務的參加者當中，約7成被診斷患有大腸腺瘤，由於在檢查過程中即時將腺瘤切除，因而避免演變為癌症。