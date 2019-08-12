【逃犯條例】李家超指眼傷女未必因警方　張建宗：修例劃完整句號

反對《逃犯條例》修訂觸發的風波未平，昨天（11日）多區再次有示威者快閃圍堵行動，引發流血警民衝突，一名女子面部及眼晴受傷。政務司司長張建宗、保安局局長李家超和運輸及房屋局局長陳帆今日（6日）舉行記者會，張建宗重申修例工作已完全停止，「已劃上完整句號。」 李家超則指，眼部受傷女子事件因警方無收到有關報案，難以調查受傷源頭，又指事件亦有不同消息流傳，指其傷勢可能由警方以外的因素引起。

張建宗重申修例工作已完全停止。他透露監警會正展開公作相信監警會未來會將調查擴至昨日（11日）的示威行動等。（張浩維攝）

全港多區過去多次爆發警民衝突，張建宗表示對暴力行為予以譴責，不應衝擊法治、對立，應放下己見，重申政應已回應社會訴求，又指警方有責任維持社會安寧。他形容香港正處於極危險的邊緣，社會有必要重返正軌。而「獨立」的監警會正展開公作，他相信監警會審視事件的時間，不止調查6月9日至7月2日期間的連串大型公眾活動及衝突，預料將包括至昨日（11日）的示威行動等。

張建宗：香港不能停落嚟

張建宗再次承認特區政府在處理修訂逃犯條例有不足之處，重申「完全停止工作」，又指修例工作已「劃上完整的句號」，日後會與青年人多溝通，改善施政作風。他又認為過去數星期的遊行集會，已遠超和平、理性、有序的行為，影響本港社會治安，呼籲任何身體不適人士，盡快到醫管局轄下的醫院求醫。他續指本港並不能「停落嚟」，稱現時需要重新回復社會秩序。

李家超（左）批評過去示威行動中，有部分為極度暴力傾向的人士，是暴力源頭；他指警方有責任執法，強調執法過程並不會進行違法行為。（張浩維攝）

眼傷女子或因警方以外的因素引起

對於昨日有女子眼部疑中彈受傷，被問到政府或警察會否向她道歉，李家超卻呼籲受傷人士報案，又稱警方無收到有關報案，故難調查其受傷源頭。他又指，針對有關事件亦有不同消息流傳，指其傷勢可能由警方以外的因素引起。

他又說，警方使用武力前會作出充份警告，在場人士應從警告離開，否則會使用武力，他們能先評估自己在場的風險。被問及有關說法是否等於該名傷者「咎由自取」，他重申，警告的目的，正是給予在場人士離開的機會，又指表達意見需合乎法律限制。

對於政府就有人在示威中受傷是否「無感覺」，張建宗曾經一度哽咽，稱不希望見到有關事件發生，呼籲大家冷靜下來停止暴力，想想未來的路該如何走。

警方昨日曾在地鐵站內使用催淚彈及近距離開槍，對於會否譴責警方行動不符合武器指引，張建宗重申，保護社會安危及生命財產是警方天職， 又稱他們一直盡忠職守，日以繼夜地、疲於奔命地工作「好辛苦」。

至於警方裝備及武力是否與示威者不對等，李家超指是相對克制，對比外國警方的武力，香港警方的裝備仍然使用最低武力對付群眾活動。他重申有一批極度暴力傾向的人士，使用燃燒彈等武器，警方有責任打擊嚴重暴力傾向的源頭，強調香港警隊已相對克制，「佢哋（警員）點解畀人圍毆⋯⋯有時都要用催淚煙呢？都係確保有安全距離，唔想製造到大型或大量傷亡。」

有便衣警察混入示威者人群中執法，令人質疑警隊手法，李家超重申警方在執勤時並不會參與任何違法行為，又指打擊違法示威者是與打擊毒品等罪行相同。