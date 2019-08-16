【浸大生被捕】多間大學學生會成員遭上門恐嚇　反問為何發聲有罪

反修例示威運動持續逾兩個月，雖然未有「大台」領導，但不同界別包括大專學界均不時就議題發聲。有三名大學學生會成員，分別是教育大學、浸會大學以及港大學生會，今日(16日)下午在方仲賢記者會上表示，在本月內曾收到威脅人生安全的恐嚇訊息，當中更列有住址及父母名稱，更有恐嚇「殺全家」；部份更在家門外發現貼上印有自己肖像的街招，斥「亂港暴徒」、「後果自負」。有學生代表哽咽，直言自己只是做正確的事，卻遭受迫害，反問「為何發聲成為罪名？」

三名大學學生會成員在浸大學生會會長方仲賢記者會上表示，在本月內曾收到威脅人生安全的恐嚇訊息。（梁鵬威攝）

家門外遭貼「後果自負」標語、有陌生人踱步

大專學界積極在反修例議題發聲，惟家人及自身安全卻受到威脅。教育大學臨時行政委員會會長梁耀霆在記者會上表示，昨日(15日)早上在家中門口閘外發現印有自己肖像的街招，當中列有住所地址，又寫上「亂港暴徒」、「後果自負」等字眼。

梁耀霆指，今早有陌生人在住所外踱步，又敲門詢問家人自己是否在家。梁指，幸當時在外，對方亦未有騷擾其家人。

收短訊提及「禍必及家人」 學生成員：運動無大台

浸會大學學生會外務副會長梁兆玉亦有收到街招的相類似遭遇，她的facebook在本周三收到短訊，當中列有住址及其家人名稱，短訊稱：「做任何嘢之前要三思而後行，如果唔明呢個道理」，會找其家人傾談。她續指，她曾查看發訊息人的facebook個人資料，提及「禍必及家人」。她對此感到害怕，一度哽咽，「為何發聲成為罪名？」

港大學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩表示，本周二及三連續在telegram收到恐嚇訊息，當中稱「出得來行就要還，下次再見你出來搞事，唔單單要收你皮，還禍及妻兒，必殺你老母全家！」他在Facebook 又收到與梁兆玉相似的訊息，昨日亦與家人收到來電，要求他「唔好搞咁多事，否則你都會出事。」

彭指，自己所做的事是為香港未來，屬正常合法活動，但卻令家人受到壓力及人身安全成疑，亦為此感到擔心。他認為，不知道是何許勢力所為，但今次社會運動並無「大台」領導，或許學生會成員身份較公開，「易落手」，「搵人打壓及扣帽子。」

彭家浩已就恐嚇報警 並已落口供

他認為，三人的遭遇無關政見，「唔應該用咁卑劣手段去打壓。」三人當中，只有彭曾報警，已落口供，但警方未有提供人身保護。梁兆玉及梁耀霆稱均會考慮報警，前者稱會保留法律追訴的權利。

梁兆玉坦言感到害怕，一度哽咽：「為何發聲成為罪名？」（梁鵬威攝）

曾有自稱探員人士 到方仲賢李尋姓李的人士

浸大學生會會長方仲賢在上周四（8日）「踢保」後，前日其父親及家人在家中，被兩名聲稱刑事偵緝探員上門尋人，但對方卻聲稱找姓李的人，尋無此人後，則要求方父及家人提供身份證號碼。翌日，方父又收到來歷不明的公司電話，稱要詢問其身份證。方指，對此不會感到恐懼，學界會繼續全力支援在反修例事件中被捕的人士，其餘三人亦稱不會自我禁聲，繼續參與大專學界的反修例運動。