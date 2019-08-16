警方O記、入境處、內地執法機關聯手　搗破偷運非法入境者集團

警方有組織罪案及三合會調查科，聯同入境事務處、廣東省公安廳出入境管理局、深圳市公安局出入境管理支隊及廣東海警局，於8月2日至15日期間，展開代號「鐵崗」（IRONHILL）的粵港聯合反非法入境者行動，香港執法部門共拘捕37人；而內地執法單位則拘捕34人；包括非法入境者、主腦、集團骨幹成員。

警方有組織罪案及三合會調查科，聯同入境事務處、廣東省公安廳出入境管理局、深圳市公安局出入境管理支隊及廣東海警局，展開代號「鐵崗」（IRONHILL）的粵港聯合反非法入境者行動。（警務處提供）

由深圳南澳到大埔三門仔上岸

該偷運非法入境者集團活躍於粵港兩地，經聯合調查及情報交流後，確定集團主腦為一名居於內地的越南籍男子，通過網上社交媒體，公開招募有興趣偷渡來港的越南人。會安排越南籍非法入境者先抵達廣西，再窩藏於廣東東莞。待船期一到，集團會將為數約十名的非法入境者送到深圳南澳的碼頭，登上由舢舨送到大埔三門仔一帶上岸，集團其後接送非法入境者至全港各區。

偷渡者年齡介乎15至48歲

粵港兩地執法部門展開聯合行動中，警方及入境處人員於三門仔路一帶及林村河附近，分別以拘捕4男1女集團本地骨幹成員，年齡介乎33至51歲，以及以「未有准許下非法入境香港」罪拘捕7男3女越南籍非法入境者，年齡介乎15至48歲，同時截獲用以運載非法入境者的舢舨及三架車輛。行動中，警方共檢獲現金港幣逾9萬元、人民幣約4,500元及10部手提電話。

5名集團成員已被各暫控一項「協助及教唆、慫使及促致非法入境者未得入境事務處處長授權而留在香港」罪，案件已於粉嶺裁判法院提堂。而10名越南籍非法入境者，當中9人正等候遣返，餘下1人因違反遞解令，於8月14日在沙田裁判法院被判處監禁18個月。

而內地執法部門在廣東省多處地方採取突擊行動，拘捕34人，分別為26名非法入境者和8名集團主腦，及骨幹成員共8人。

入境處展全港反非法勞工行動

另外，入境處特遣隊人員亦隨即在全港各區展開反非法勞工行動，連日搜查多處地點，包括食肆、清潔公司等，拘捕3男10女非華裔非法勞工，年齡介乎25至55歲，以及6男3女，介乎43至71歲，涉嫌聘用非法勞工。