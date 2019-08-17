【紅土遊行．交通消息】彌敦道行車線解封　所有巴士路線恢復行車

反修例示威活動持續，有網民今日（17日）發起「光復紅土」遊行，下午3時許由土瓜灣海心公園出發，並步行至港鐵黃埔站。惟部分遊行人士到達終點後，轉為佔據部分馬頭圍道及土瓜灣道行車線 ，並正向土瓜灣方向前進，再往九龍城和太子方向。 運輸署宣布，彌敦道（尖沙咀方向）近旺角警署一帶路受阻。 截至晚上8時半，運輸署宣布彌敦道往尖沙咀方向的道路已解封；而所有巴士路線恢復正常行車服務。

【20：30】運輸署宣布，彌敦道往尖沙咀方向的道路已解封。



【20：25】新巴城巴宣布，所有路線已恢復正常行車路線服務。

【20：20】九巴宣布，九龍城及油尖旺路面逐漸回復正常。

警方在彌敦道一帶驅散示威人士，行車線受阻。（羅國輝攝）

【19：20】新巴城巴宣布，14條路線需改道行駛，包括102, 104, 112, 118, 171, 796C, 904, 905, 970, 970X, 971, A20, E21, E21A。

【19：16】運輸署宣布，因應道路情況，彌敦道（尖沙咀方向）近旺角警署一帶行車線受阻。

【19：15】九巴宣布，現時油尖旺及深水埗區多條道路正實施臨時封路安排，以下路線暫停服務：

2, 5A, 6, 6C, 6D, 9, 24, 43C, 203C, 203E, W2



而早前九龍城區受影響路面已回復正常，紅磡、土瓜灣、九龍城來往港島、東九龍、新界的路線將回復正常服務。

【19：00】新巴城巴宣布，11條路線需改道行駛，包括102, 104, 112, 118, 171, 796C, 904, 905, 970, 970X, 971。

【18：55】運輸署宣布，較早前封閉或受阻的道路已解封：

-介乎紅磡南道及德民街之間的紅磡道

-介乎順風街及景雲街之間的貴州街

-佛光街天橋(往紅磡方向)

-馬頭圍道不准左轉入蕪湖街

-蕪湖街東行不准左轉入馬頭圍道

-馬頭圍道南行不准左轉入庇利街

-土瓜灣道南行不准左轉入庇利街

-漆咸道北北行不准進入行車隧道往蕪湖街

-漆咸道北南行不准左轉入蕪湖街

-富寧街/福祥街不准轉入馬頭涌道

-太子道東天橋西行往亞皆老街

-世運迴旋處西行不准轉入馬頭涌道南行

-機利士南路北行不准轉入蕪湖街東行

-佛光街東行只能進入和衷街



而以下路段的交通回復正常：

-太子道東（旺角方向）

-漆咸道北（九龍城方向）

-觀塘繞道（太子道東方向）

【18：40】九巴宣布，以下巴士路線暫停服務：

2, 3B, 5, 5A, 5D, 6, 6C, 6D, 8A, 8P, 9, 11B, 11K, 15, 24, 28, 43C, 85X, 115, 203C, 203E, W2

【18：23】警務處發稿表示，紅磡遊行偏離原定路線，部分示威者堵塞太子道西行車線，導致交通嚴重擠塞。

紅土遊行的遊行人士走出馬路，數十條巴士線須改道。（羅國輝攝）

【18：20】新巴城巴宣布，2條路線包括20、22號暫停服務；29條路線需改道行駛，包括101，102, 104, 106, 107, 107P, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 171, 608, 701, 701A, 796C, 796X, 904, 905, 970, 970X, 971, A20, A21, A22, E23, E23A。

【18：05】新巴城巴宣布，2條路線暫停服務，包括20、22；27條路線需改道行駛，包括101、102、104、106、107、107P、111、112、113、115、116、117、118、171、608、701、701A、796C、796X、904、905、970、970X、971、A22、E23、E23A。

【18：00】九巴宣布，現時九龍城、油尖旺、深水埗區多條道路正實施臨時封路安排，九巴途經相關地區路線會因應實際情況作出改道。

暫停服務路線：

5A, 8A, 8P, 3B, 11B, 5D, 115, W2, 85X, 15, 6D, 24, 28, 43C, 5, 203E, 203C, 9, 11K



【17：30】九巴宣布，現時紅、土瓜灣、九龍城一帶多條道路正實施臨時封路安排，10條巴士路線暫停服務以及42條路線須改道行駛。

暫停服務

5A, 8A, 8P, 3B, 11B, 5D, 115, W2, 85X, 15

改道行駛

2A, 2X, 2E, 3B, 5, 5A, 5C, 5D, 6C, 6F , 7B, 8, 8A, 9, 11, 11K, 12A, 13D, 14, 16, 17, 21, 24, 26, 27, 30X, 41, 45, 61X, 93K, 95, 98C, 203E, 213D, 296C, 297, 101, 106, 107, 108, 111, 116

【17：10】新巴城巴宣布，22號巴士線暫停服務；15條路線需改道行駛，包括20、101、106、107、107P、111、113、115、116、608、796C、796X、A22、E23、E23A。

紅磡、土瓜灣及九龍城一帶多條道路暫時封閉，多條巴士路線須改道行駛。（羅國輝攝）

【17：06】運輸署宣布，為配合警方於紅磡及土瓜灣區附近實施人潮管理，以下道路已於下午4時25分暫時封閉，禁止所有車輛通行：

-介乎紅磡南道及德民街之間的紅磡道

-介乎順風街及景雲街之間的貴州街

-佛光街天橋(往紅磡方向)

-馬頭圍道不准左轉入蕪湖街

-蕪湖街東行不准左轉入馬頭圍道

-馬頭圍道南行不准左轉入庇利街

-土瓜灣道南行不准左轉入庇利街

-連接啟德隧道(往尖沙咀方向)及新山道的支路

-連接啟德隧道(往九龍灣方向)及九龍城道的支路

-連接啟德隧道(往九龍灣方向)及宋皇臺道的支路

-漆咸道北北行不准進入行車隧道往蕪湖街

-漆咸道北南行不准左轉入蕪湖街

-富寧街/福祥街不准轉入馬頭涌道

-太子道東天橋西行往亞皆老街

-世運迴旋處西行不准轉入馬頭涌道南行

-機利士南路北行不准轉入蕪湖街東行

-佛光街東行只能進入和衷街

受影響的車輛，請考慮改經馬頭圍道及紅磡繞道前往其他目的地。



同時又指，警方或需在短時間內採取其他臨時交通和運輸措施，包括進一步的封路、交通改道、更改及取消公共運輸服務，呼籲市民不時留意最新交通消息。

【17：00】九巴宣布，因應九龍區交通情況，將有8條路線暫停服務，以及44條路線須改道行駛。

暫停服務

5A, 8A, 8P, 3B, 11B, 5D, 115, W2

改道行駛

2A, 2X, 2E, 3B, 5, 5A, 5C, 5D, 6C, 6F , 7B, 8, 8A, 9, 11, 11K, 12A, 13D, 14, 15 , 16, 17, 21, 24, 26, 27, 30X, 41, 45, 61X, 93K, 95, 98C, 203E, 213D, 296C, 297, 85X, 101, 106, 107, 108, 111, 116

【16：00】新巴城巴宣布，因應道路情況，有15條路線需改道行駛，包括20、22、101、106、107、107P、111、115、116、608、796C、796X、A22、E23、E23A。