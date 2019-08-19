李嘉誠投資植物牛肉攻港澳市場受「00後」歡迎　惟價格競爭挑戰大

香港首富李嘉誠旗下維港投資（Horizons Ventures）有份投資的生物科技公司Impossible Foods，2016年成功研發植物牛肉，並於去年進軍香港飲食市場。高級副總裁Nick Halla在美國三藩市接受訪問時表示，目前香港、澳門、美國及新加坡已有約1.57萬間餐廳採用其植物牛肉製品，現時正在研究進軍中國內地市場的策略。 Halla引述數據指，植物牛肉製品特別受「00後」歡迎，但植物牛肉的銷售價格仍相對昂貴，就香港市場而言，本地餐廳肉類食品價格相對便宜，需繼續研究如何將植物牛肉融入本地菜式。

Impossible Foods高級副總裁（國際業務）Nick Halla表示，公司目前正擬定進軍中國內地市場的策略。（鄺曉斌攝）

黃豆提取血紅素混合製作成「肉」

《香港01》8月初獲邀前往美國三藩市Impossible Foods總部，覷看植物牛肉的製作方法。植物牛肉主要利用小麥蛋白及馬鈴薯蛋白「造肉」，然後配以椰子油以及旗下經過基因工程研發、從黃豆中提取的血紅素（Heme），混合製作而成。

植物牛肉產品於2016年正式推出市場，隨後更獲美國連鎖快餐店Burger King採納，推出植物肉華堡（Whopper）。Burger King發言人於今年5月時指，植物肉華堡在測試表現十分好，繼續為店舖帶來新客流，又指將於今年內陸續擴展至全美分店。

Impossible Foods植物牛肉漢堡。（鄺曉斌攝）

全球逾1.5萬餐廳採納植物牛肉 擬進軍內地市場

Impossible Foods高級副總裁（國際業務）Nick Halla表示，目前植物牛肉已進軍香港、澳門、美國及新加坡市場，共有約1.57萬間餐廳採納其產品，主要受「00後」年輕一代歡迎。他引述數據指，亞洲肉類消耗量佔全球44%，公司目前正擬定進軍中國內地市場的策略。

談及植物牛肉於香港市場的表現，Halla表示，目前主要與本地酒店餐廳、高級餐廳合作推出植物牛肉菜式，市場反應佳，但仍面對一定挑戰。他形容，香港本地餐廳肉類食品價格相對便宜，公司需繼續研究其他方法，將植物牛肉融入本地菜式。