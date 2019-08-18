【818集會】數百防暴警嚴密布防　直擊參加者途至西環「消失」　

修訂《逃犯條例》的風波持續數月，民陣原本計劃於今日（18日）發起從維多利亞公園出發，遊行至中環遮打花園，惟警方最終僅就民陣於維園舉行集會發出不反對通知書。下午3時，示威者在泛民議員的帶領下，離開維園，前往中環遮打道。 不過，部分示威者抵達中環後自行離開，其中包括有戴上裝備者繼續向西往上環方向前進，且無正面回應是否要前往中聯辦。《香港01》記者沿途跟隨有關人士，惟因數百防暴警察已在西環出現及嚴密布防，未知有關人士是否知悉警方部署，前行至上環及西營盤時已逐漸散去，而防暴警察及後亦收隊，返回西區警署及警車內。

干諾道西近高樂花園對出有逾百名警員嚴密佈防，當中包括外籍警察機動部隊校長莊定賢。（余俊亮攝）

參加者無回應是否往中聯辦：只是跟大隊

部分參加集會人士在泛民帶領下離開維園；部分到達後自行離開。至下午5時半左右，逾百人未有按原定計劃轉入遮打花園解散，而是繼續沿干諾道西向西環方向前行，部分示威者蒙面及全黑裝束，有人戴上防毒面具，惟大部分人未有配戴頭戴，手上亦沒有武器。

記者曾向3名一直向西環方向前進的人士查詢，他們均不清楚是否最終目標是否中聯辦大樓，只稱是跟大隊。該批人士最終在上環站及西營盤站附近逐漸散去，未有人接近有大量防暴警察駐守的中聯辦大樓，似乎是不欲和防暴警察正面接觸。當傳媒到達西區警署外時，已幾乎不再見這批人士出現。

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莊定賢現身

此外，記者沿途曾在中環繞道上，發現有數名防暴警察出現，在干諾道西近高樂花園對出，亦目擊有逾百名防暴警察嚴密布防，當中有持槍的速龍，亦有警察機動部隊校長莊定賢。

防暴警察部分手持圓盾，部分則有裝備長槍。在德輔道西的明星海鮮酒家附近，亦有10餘名警察稍作停留，並且曾經一會兒商討，隨後他們收起長盾等，進入警車內，相信是稍作休息。而中聯辦外架設了2米高的水馬，附近亦有4輛警車待命。

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防暴警曾搜查黑衣人

另外，晚上7時許，約30名防暴警察步出西區警署，沿德輔道西向上環方向前行，停在德輔道西185號外，當看見有市民身穿黑衣時，便上前搜查。

有穿黑衣市民被防暴警察搜身。(余睿菁攝）