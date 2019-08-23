吳文遠向梁振英擲三文治案得直　終院拒批律政司作終極上訴

社民連主席吳文遠於2016年立法會選舉投票日，在中區一投票站外向時任特首梁振英擲三文治，被控普通襲擊，吳早前在高院上訴得直，獲撤銷控罪。律政司不服，早前要求高院頒下往終院訴訴的證明書被拒，律政司今（23日)直接到終審法院，要求取得終極上訴許可，惟終院法官聽罷其陳辭後，即拒絕其申請。

吳文遠2019年3月在向梁振英方向掟三文治案上訴得直，他稱十分高興，直言:「好耐未見過咁正常既裁決，仲shock緊。」（朱棨新攝）

案發於2016年9月4日，當天是立法會選舉的投票日，時任特首梁振英在中區票站投票時亦上示威，吳文遠曾向梁的方向擲三文治，但梁即閃身避過，站在梁身旁的一名署理總督察卻被擊中。

案件審訊時，控方只傳召被擲中的署理總督察劉泳鈞作供，梁雖然亦在案發現場，但未有被控方傳召，梁最後在辯方要求下，才以辯方證人身份被傳召出庭作證。

要先證明想襲擊梁才能運用「惡意轉移」

吳文遠在裁判法院原審時被裁定普通襲擊罪成，被判入獄3星期，吳不服到高等法院提出上訴，高院法官今年3月下判辭時指，控方舉證時，必須先證明吳是有意圖襲擊梁，才能運用「惡意轉移」的原則，轉化到結果襲擊到該總督察身上。

法官又認為，案中有充份證據證明吳是有意圖襲擊梁，如果因為梁當時是特首，檢控當局為了要避免傳召梁作為控方證人而作出這樣的選擇，那檢控當局就是因為一個人的原故，或要遷就一個人而作出表面看來不合常理的檢控決定。這做法明顯地是值得商榷，和令人不安的。但法官亦明言，不知道當中的真正原因，亦不會作出揣測。

案件編號：FAMC 15/2019