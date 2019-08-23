【跨部門記者會】陳帆：港鐵正處理禁制令　邱騰華：尊重國泰政策

政府今日（8月23日）下午5時15分將舉行跨部門記者會。運輸及房屋局局長陳帆、商務及經濟發展局局長邱騰華、創新及科技局局長楊偉雄和政府資訊科技總監林偉喬出席。 《香港01》直播。

商務及經濟發展局局長邱騰華（左一）、運輸及房屋局局長陳帆（左二）、創新及科技局局長楊偉雄（右二）見記者。（黃偉倫攝）

有網民發起於周六堵塞前往機場的道路，運輸及房屋局局長陳帆於記者會上稱，機管局今日獲得高等法院頒令將機場禁制令延長，他重申禁制令禁止任何人干擾機場的正常運作，而任何人協助其他人違反禁制令，同樣可被判藐視法庭，呼籲公眾尊重禁制令安排。他稱，獲悉有人將以出租車、旅遊巴、的士堵塞往機場道路，而有關的司機有可能違反禁制令。

陳帆稱，自7月尾起本港機場多次受公眾活動影響，當中超過1000班航班取消，他重申市民有集會自由權利，但不能夠妨礙旅客進出的自由。他稱從8月1日至21日期間，進出機場人次為416萬人次，下跌幅度為11%，減少54萬人次；而貨運量方面下跌25萬噸，跌幅為14%。

陳帆稱，高等法院已清楚說明妨礙機場的嚴重性，呼籲市民明日不要參與塞機場的活動，指機場20年來的獲得的成績得來不易，「不如搵其他活動去參加，好過去堵塞機場。」

消息指，港鐵正考慮申請禁制令，禁止示威活動，陳帆回應記者提問指，港鐵正在處理。他稱港鐵禁制令因為處理當中，在此不便評論，相信港鐵公司會適時向社會和傳媒公布。

陳帆確認港鐵正處理禁制令的工作，其後將就事件作交代。他續稱，批出禁制令目的為禁止違法行為，相信不會對市民出行構成影響，但當中或有不便。至於封站情況，陳帆稱政府部門、港鐵及警方會就示威活動作出適當的交通安排。

商務及經濟發展局局長邱騰華稱，周六展開的會議非早前特首林鄭月娥提出的對話平台，而是政府一貫與各方展開的會面。政府正研究如何就走出香港困局開展對話，會考慮坊間提出的方案、外國的例子，如法國、英國等。他稱政府有誠意、透過公開、互相尊重的方式進行對話。

邱騰華稱，本港遊客數字從7月中起由升轉跌，而根據最新數字，從8月15日至20日按年下跌49.6%，當中短途客的跌幅較長途客多，而內地遊客數字則下跌52%，認為影響不限於內地客。此外，他又指現時對香港發出旅遊警示的國家已增至31個。被問及有報道指有酒店要求員工放無薪假，他稱根據過往接觸業界，知道他們最不希望裁員，但面對租金壓力、營業額下跌等，相信放假為中間落墨的地方，情況將視乎目前社會景況的持續時間。

有記者以英文提問，國泰因員工私人facebook的發言，而解僱施安娜，邱騰華並無正面回應，只稱我們珍視言論自由，亦珍視公司自己制定政策。

近日有市民關注政府提出的智慧燈柱，創新及科技局局長楊偉雄稱，針對外間對智慧燈柱有不實傳言，澄清智慧燈柱不能讀取身分證資料及無人臉辨識系統，而政府不會在港推行社會評分系統。至於政府雲，楊偉雄稱政府雲非首次進行，強調控制權全在政府，承辦商無法接觸政府持有的資料，而資料以加密方式存放。