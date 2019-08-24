【觀塘遊行・交通直播】各站貼出禁制令　示威擴至黃大仙巴士受阻

今日有團體發起觀塘遊行，一點半由駿業街遊樂場起步，終點為九龍灣零碳天地，已獲得警方不反對通知書。不過港鐵就在早上突然宣布，因應觀塘區有公眾活動進行，故中午12時起觀塘線彩虹站至調景嶺站之間，列車服務暫停；九龍灣站至藍田站之間各車站，亦會暫時關閉。多個港鐵站關閉，有市民曾阻止觀塘站關閘，亦曾闖入已封站的九龍灣站，要求港鐵重開。

【20:30】示威擴至黃大仙，龍翔道所有行車線受阻。

【19:45】

因應道路情況，新巴城巴超過10條路線需改道行駛：22, 107, 608, 641, 619, 101, 601, A29, E22A, E22C

2條路線暫停服務：606, 671

【19:30】

因應觀塘區的交通情況，九巴以下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

暫停服務

11B, 11C, 11D, 13D, 13M, 14B, 15A, 16M, 17, 23M, 28B, 95M, 98A, 101, 258P, 296A, 606, 619, 641, 671

路線改道

3D, 38, 40, 42C, 62X, 69C, 74D, 74X, 80, 80X, 83X, 88X, 89, 89B, 89C, 89D, 89X, 258D, 259D, 268C, 269C, 277E, 277X

改以循環線運作，循環點為彩虹邨/ 碧海樓/ 牛池灣村

暫停巴士站: 九龍灣/ 牛頭角/ 觀塘/ 藍田/ 油塘 所有巴士站

新增巴士站: 彩虹碧海樓/ 丹鳳樓/ 紅萼樓

1A, 11X, 14, 14X, 15, 16, 93K, 215X, 296C

來回方向改行觀塘繞道

暫停巴士站: 九龍灣/ 牛頭角/ 觀塘 所有巴士站

新增巴士站: 九龍灣國際展貿中心

【18:45】因應道路情況，新巴城巴以下路線需改道行駛：22, 101, 107, 606, 608, 619, 641, 671。乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

824觀塘遊行，港鐵停七個個車站。《香港01》接獲消息，有接載警察的列車，途徑彩虹站，往九龍灣、觀塘方向。（讀者提供圖片）

【18:25】《香港01》接獲消息，有接載警察的列車，途徑彩虹站，往九龍灣、觀塘方向。傳媒查詢為何有列車接載警員但沒有列車接載市民，港鐵承認，在非載客期間安排列車接載警員前往九龍灣站，解釋當時路面情況不許可，且警方未能經被破壞的鐵閘進入站內。

824觀塘遊行，港鐵停多個車站。有市民不滿，在港鐵噴漆。（羅國輝攝）

【18:00】

港鐵將在6點15分後，陸續會到全線各車站貼出禁制令，會貼在近閘機位置。會從青衣站出發張貼。

824觀塘遊行，港鐵停多個車站，包括九龍灣站。（余俊亮攝）

【14:48】

因應觀塘區及九龍塘的交通情況，九巴以下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

暫停服務

5R, 208

路線改道

5D

以啟業作臨時總站

往紅磡方向

停用巴士站: 德福花園總站、九龍灣運動場

加停：啟業總站

往九龍灣方向

停用巴士站: 啟業邨至德福花園總站沿途各站

加停：啟業總站

14X

往尖沙咀方向

停用巴士站: 觀塘勵業街、觀塘海濱花園

往崇德圍方向

停用巴士站: 喜鵲樓

15A

往慈雲山(北)方向

停用巴士站: 創紀之城至九龍灣臨華街沿途各站

加停：九龍灣國際展貿中心、創紀之城(與215X同站)

往平田方向

停用巴士站: 觀塘順業街至牛頭角站沿途各站

加停：創紀之城(與14X同站)

28B

往彩福方向

停用巴士站: 九龍灣臨華街、九龍灣常悅道

加停：牛頭角上邨

往啟德(啟晴邨)方向

停用巴士站: 九龍灣常悅道、九龍灣臨華街

加停：牛頭角上邨、淘大花園

74A

往太和方向

停用巴士站: 九龍灣臨華街至香港輔助警察隊總部沿途各站

往啟業方向

停用巴士站: 香港輔助警察隊總部至九龍灣臨華街沿途各站

107

以啟業作臨時總站

往華貴方向

停用巴士站: 九龍灣總站至九龍灣運動場沿途各站

加停：啟業總站

往九龍灣方向

停用巴士站: 啟業邨至九龍灣總站沿途各站

加停：啟業總站

215X

往九龍站方向

正常行駛

往藍田(廣田邨)方向

停用巴士站: 觀塘順業街、觀塘勵業街

297

往紅磡(紅鸞道)方向

停用巴士站: 九龍灣常悅道至九龍灣宏展街沿途各站

加停：九龍灣國際展貿中心

往坑口(北)方向

停用巴士站: 九龍灣臨華街、九龍灣常悅道

加停：九龍灣國際展貿中心

606

往小西灣(藍灣半島)方向

停用巴士站: 九龍灣臨華街至九龍灣常怡道沿途各站

加停：九龍灣站、牛頭角下邨

往彩雲(豐盛街)方向

停用巴士站: 九龍灣常悅道、九龍灣臨華街

加停：牛頭角上邨、淘大花園

641

往中環(港澳碼頭)方向

停用巴士站: 臨華街遊樂場至喜鵲樓沿途各站

加停：九龍灣宏展街、九龍灣國際展貿中心、九龍灣宏通街

往啟德(啟晴邨)方向

停用巴士站: 九龍灣常悅道、九龍灣消防局

加停：牛頭角上邨、淘大花園、香港輔助警察隊總部

【16:42】九龍灣站報警

824觀塘遊行，港鐵停多個車站。下午4點，有人打開已封站的九龍灣站。（麥凱茵攝）

【16:18】九龍遊行發起人劉穎匡：「我們只是希望回家，不是想搞事。如果其他人不知道如何搭地鐵的，可以叫其他人來這裏，等到開車。」車站內沒有冷氣，非常悶熱。

【16:15】示威者指，並非針對港鐵職員，只是希望回家，要求港鐵開車。現場有人表示，若港鐵不開閘，就會去包圍九龍灣港鐵總部。有剛剛下班、並非示威打扮的中年女士表示，「你們只會說年輕人搞事，但其實港鐵才最阻礙市民。」

【16:00】九龍灣站市民打開港鐵大閘，表示參與完遊行，要回家，要求港鐵開車。觀塘遊行發起人劉穎匡在場。

【15:28】

因應觀塘區的交通情況，九巴以下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

暫停服務

5R

路線改道

5D以啟業作臨時總站及改道行走

往紅磡方向

停用巴士站: 德福花園總站、九龍灣運動場

加停：啟業總站

往九龍灣方向

停用巴士站: 啟業邨至德福花園總站沿途各站

加停：啟業總站

14X

往尖沙咀方向

停用巴士站: 觀塘勵業街至觀塘海濱花園沿途各站

往崇德圍方向

停用巴士站: 喜鵲樓

15A

往慈雲山(北)方向

停用巴士站: 創紀之城至九龍灣臨華街沿途各站

加停：九龍灣國際展貿中心、創紀之城(與215X同站)

往平田方向

停用巴士站: 觀塘順業街至牛頭角站沿途各站

加停：創紀之城(與14X同站)

28B

往彩福方向

停用巴士站: 九龍灣臨華街至九龍灣常悅道沿途各站

加停：牛頭角上邨

往啟德(啟晴邨)方向

停用巴士站: 九龍灣常悅道至九龍灣臨華街沿途各站

加停：牛頭角上邨、淘大花園

74A

往太和方向

停用巴士站: 九龍灣臨華街至香港輔助警察隊總部沿途各站

往啟業方向

停用巴士站: 香港輔助警察隊總部至九龍灣臨華街沿途各站

107 以啟業作臨時總站

往華貴方向

停用巴士站: 九龍灣總站至九龍灣運動場沿途各站

加停：啟業總站

往九龍灣方向

停用巴士站: 啟業邨至九龍灣總站沿途各站

加停：啟業總站

215X

往九龍站方向

正常行駛

往藍田(廣田邨)方向

停用巴士站: 觀塘順業街至觀塘勵業街沿途各站

297

往紅磡(紅鸞道)方向

停用巴士站: 九龍灣常悅道至九龍灣宏展街沿途各站

加停：九龍灣國際展貿中心

往坑口(北)方向

停用巴士站: 九龍灣臨華街至九龍灣常悅道沿途各站

加停：九龍灣國際展貿中心

606

往小西灣(藍灣半島)方向

停用巴士站: 九龍灣臨華街至九龍灣常怡道沿途各站

加停：九龍灣站、牛頭角下邨

往彩雲(豐盛街)方向

停用巴士站: 九龍灣常悅道至九龍灣臨華街沿途各站

加停：牛頭角上邨、淘大花園

824觀塘遊行，下午2點15分，觀塘站現場。（香港01直播畫面）

【14:05】背向閘口的保安員撤離。現場氣氛漸趨平和，有數名市民在站外停留。

【14:02】警員協助觀塘站落閘後，保安員在站內背向市民。站外約有20人表達不滿，市民着職員不要按着良心，「我們遊行只是想表達訴求，不是暴徒，如果我們是暴徒，你覺得你敢用背脊對我們嗎？」

824觀塘遊行，警員協助觀塘站落閘後，保安員在站內背向市民。站外約有20人表達不滿。（香港01直播畫面）

【13:50】觀塘站依然未能落閘，大批市民高呼口號：「不准市民坐車、只准白衫斬人」。到1點50分，終於有警員到場，有警員帶備盾牌、警棍，協助關閘，而市民則在站外表達不滿。此時距離12點關閘時間，已超過近兩小時。

【13:49】

就港鐵今早發出通告指因應觀塘區有公眾活動，於12:00起暫停九龍灣至油塘的服務及封閉觀塘線九龍灣至藍田車站。民主派九龍東立法會議員胡志偉、譚文豪，及觀塘、黃大仙區議員聯署，表示極度不滿，認為港鐵此舉是沒有必要，妨擾市民參與合法的公眾活動，加深社會矛盾。

根據《香港鐵路條例》（第556章）第9條(1)款訂明港鐵在專營期內任何時間，均須按照該《條例》及與政府簽訂的《營運協議》，維持妥善而有效率的服務。聯署聲明指，港鐵此做法變相癱瘓彩虹至油塘站以至整條觀塘線的正常運作，亦會成為日後大型公眾活動的極壞先例。港鐵這做法極為擾民，並對社會造成不必要的恐慌，影響市民正常生活。林鄭政府一方面雖釋出與市民對話，尋求解决社會撕裂的辦法態度，另一方面卻不斷透過公營機構打壓市民表達意見的權利，再加上私營公司製造的白色恐怖， 此舉實不會得到市民的信任，難以達致回歸對話。

【13:48】

因應觀塘區的交通情況，九巴以下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

暫停服務

5R

路線改道

14X 改道行走

往尖沙咀方向

停用巴士站: 觀塘勵業街至觀塘海濱花園沿途各站

往崇德圍方向

停用巴士站: 喜鵲樓

15A 改道行走

往慈雲山(北)方向

停用巴士站: 創紀之城至九龍灣臨華街沿途各站

加停：九龍灣國際展貿中心、創紀之城(與215X同站)

往平田方向

停用巴士站: 觀塘順業街至牛頭角站沿途各站

加停：創紀之城(與14X同站)

28B 改道行走

往彩福方向

停用巴士站: 九龍灣臨華街至九龍灣常悅道沿途各站

加停：牛頭角上邨

往啟德(啟晴邨)方向

停用巴士站: 九龍灣常悅道至九龍灣臨華街沿途各站

加停：牛頭角上邨、淘大花園

74A 改道行走

往太和方向

停用巴士站: 九龍灣臨華街至香港輔助警察隊總部沿途各站

往啟業方向

停用巴士站: 香港輔助警察隊總部至九龍灣臨華街沿途各站

107 以啟業作臨時總站及改道行走

往華貴方向

停用巴士站: 九龍灣總站至九龍灣運動場沿途各站

加停：啟業總站

往九龍灣方向

停用巴士站: 啟業邨至九龍灣總站沿途各站

加停：啟業總站

215X 改道行走

往九龍站方向

正常行駛

往藍田(廣田邨)方向

停用巴士站: 觀塘順業街至觀塘勵業街沿途各站

297 改道行走

往紅磡(紅鸞道)方向

停用巴士站: 九龍灣常悅道至九龍灣宏展街沿途各站

加停：九龍灣國際展貿中心

往坑口(北)方向

停用巴士站: 九龍灣臨華街至九龍灣常悅道沿途各站

加停：九龍灣國際展貿中心

606 改道行走

往小西灣(藍灣半島)方向

停用巴士站: 九龍灣臨華街至九龍灣常怡道沿途各站

加停：九龍灣站、牛頭角下邨

往彩雲(豐盛街)方向

停用巴士站: 九龍灣常悅道至九龍灣臨華街沿途各站

加停：牛頭角上邨、淘大花園

824觀塘遊行，下午約1:50，警方到場協助港鐵觀塘站落閘。（香港01直播畫面）

【13:39】彩虹站外的市民已散去，巴士站無人。

【13:35】

彩虹站有不少黑衣示威者查看如何前往觀塘，有人笑言「是否迫我們提前遊行？」

觀塘站職員拿擴音器重複讀聲明，但現場的市民認為他們是敷衍，要求港鐵高層交代。

【13:30】港鐵職員明確表示，沒有接駁巴士，亦表示不知道何時才能重開觀塘線，着現場的市民問港鐵公關。多間傳媒記者曾向港鐵查詢，有無高層可向傳媒說明封半條觀塘線的原因，但港鐵未回應會否有高層見記者。

824觀塘遊行，港鐵停多個車站，觀塘站內有20人在寫投訴信，有人擋着門閘，指寫完信就會離開。（羅國輝攝）

【13:26】觀塘站職員，被市民質問為何沒有接駁巴士，但所有職員均未能回答。

【13:22】多名市民進入已經關閉、但無法落閘的觀塘站，希望向站長查詢，為何合法的遊行要令港鐵停半條線，希望找值班站長與市民交代。

【13:17】彩虹站內警員上了無人列車。

【13:10】彩虹站有警察入月台，站長表示無任何特別行動，警員屬於鐵路警區。

【13:05】於觀塘前往鑽石山的李小姐，原打算乘坐港鐵前往，惟於早上獲悉觀塘封站安排，故改乘巴士。不過由於她本身預早了時間出門，行程未受太大影響。她批評港鐵安排突然，認為觀塘區內人口密集，加上周末有不少人選擇前往當區，認為港鐵應預早通知。她又斥港鐵封站後未有安排任何補償措施予受影響的市民，如港鐵接駁巴士等。

【13:06】觀塘遊行發起人劉穎匡表示，非常擔心遊行結束後，市民無法疏散。希望政府、港鐵、警方，盡快制定疏散安排。他表示難以評估遊行人數，雖然交通影響，但可能更多市民憤怒而上街。他表示過去100萬、200萬人遊行，港鐵只是暫時封閉一兩個車站，但今日封鎖這麼多車站是史無前例，他認為封鎖半條觀塘線，是不可理喻、匪夷所思。他認為政府和港鐵此舉，是打壓市民的遊行集會自由。他表示今日因為場地保險問題，會取消集會，1點半會直接出發遊行。

【13:00】有多名市民不滿，質疑港鐵是最大的不合作運動，比起市民阻礙車門更嚴重，影響最多市民，最影響民生，更不安排接駁巴士。「當日市民罷工，就表示遺憾，現在半條觀塘線罷工！」「成日話示威者阻住，但港鐵又點啊？港鐵最大股東是政府！」

【12:55】觀塘站現場，有市民不滿，阻止港鐵落閘。又指不想難為前線職員，讓港鐵高層出來交代如何送市民回家。

【12:52】 到觀塘出席遊行的林小姐表示，早一兩小時發現港鐵要「封站」，決定乘搭的士由荔枝角到觀塘，花費較原定多出幾倍，坦言沒有新家到來的時間，只係花費多了一點，絕不介意，但強調港鐵的做法過分緊張，「你預得我哋可以嚟遊行，都唔知佢要驚乜，我要嚟，有咩方法都嚟到㗎啦！」

【12:44】

九龍灣一名長者陳先生，是牛頭角下邨居民，他非常不滿，認為是香港政府搞到市民人心惶惶。

【1240】居於筲箕灣、前往觀塘參與遊行的陳小姐對港鐵安排表示不滿。陳小姐與胞妹約於早上11時45分到達筲箕灣地鐵站，惟到站後才獲悉觀塘站於中午12時封站。由於難於15分鐘內到達觀塘，故改乘606號巴士。她們稱巴士車程時間與鐵路相約，但批評港鐵太遲通知封站，令乘客失預算。她們認為港鐵安排有意阻撓市民參與遊行，「佢越係咁做，我哋越要出嚟。」二人又稱下次出行會改乘巴士，「巴士又快又舒服。」

824觀塘遊行，港鐵停多個車站，APM發出告示。（高仲明攝）

【12:37】

觀塘站現場，市民張先生表示不滿，質疑港鐵為何沒有安排其他交通安排，與平時壞車的時候不同。

有港鐵職員向感到不滿的市民派發「意見書」，他自稱為站內負責人，但了無辦法。Apm的士車龍越來越長，現有約40人。

【12:35】

鄒小姐表示，今早帶兒子到觀塘游泳池學習游泳，中途老師告知港鐵將會「封站」，只能夠中途離開，她說，港鐵今次做法似乎有點過分緊張，「其實冇唔開心的但係有啲無奈，假期想同阿仔出下去都唔得。」她續説，明白到將軍澳沿線居民的影響更大，本來下午帶兒子出席朋友於油塘大本營的生日會，但卻因為港鐵臨時措施要被迫取消，相信令小朋友可能有點失望，「我都知冇辦法嘅，只能夠下次再開過啦，但係我哋都控制唔到。」

觀塘站內大閘關閉後，仍有市民未離開，有人填寫乘客意見書貼在客務中心玻璃窗，並包圍職員，查詢何時提供接駁巴士，他們指之前有突發事故都有接駁巴士，其要求交代關閘原因。

【12:30】觀塘站內有20人在寫投訴信，有人擋着門閘，指寫完信就會離開。港鐵職員着市民乘搭其他交通工具，有趕着回家的市民表明不接受前線職員道歉，要求港鐵交代，為何一個合法遊行開始前，港鐵就要封站。質疑港鐵為何無人向香港市民交代，是否港鐵只需向中央交代就了事。

【12:20】

裕民坊的小巴站有數十人排隊候車，人龍一度由裕民坊延伸至同仁街。地上貼有不同顏色的膠紙供識別。

在彩虹站現場，林先生原本打算乘港鐵到觀塘參加遊行，惟突然收到港鐵停駛通知，他斥港鐵與政府打壓市民。

【12:05】觀塘裕民坊巴士站開始現人龍，有約20名市民排隊等候往慈雲山的巴士。於觀塘上班的陳先生稱，以往周末中午通常只有數名乘客候車，對比今日相對多人。他認為港鐵過早安排封站，令市民受影響，「12點都未有遊行，唔明點解咁早封。」

【12:05】彩虹站尾班車已經開出。

【12:00】港鐵在觀塘站持續廣播，表示車站已關閉，呼籲乘客離開車站。有現場市民表示不解，認為遊行已獲不反對通知書，為何港鐵要封站，影響全部市民出行。在觀塘站現場，有港鐵乘客掏出手上的八達通，來到閘機前，打算入閘搭車，結果「搶灘」失敗。那一刻，閘機突然關關，乘客對觀塘站服務，就在一瞬間停頓，感到「好突然」。

【11:47】

港鐵觀塘站，有港鐵職員維持秩序，職員指關站屬臨時性質；站內多間舖頭已落閘。

市民在寶琳站向職員查詢，如何到旺角，職員建議經港島線轉車。

824觀塘遊行，港鐵停觀塘線7個車站。（羅國輝攝）

港鐵指，經檢討過去數星期公眾活動的情況，並進行仔細的風險評估，在與警方及運輸署商討後，考慮到同事、乘客及鐵路設施的安全，決定暫時停止相關路段的鐵路服務，並關閉部分車站。如有不便，敬請乘客諒解。乘客如欲前往相關地區，請預早計劃行程，並考慮使用其他交通工具。