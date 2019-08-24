【觀塘遊行】示威者德福花園平台掟汽油彈　有人危站一樓平台觀看

《逃犯條例》修訂風波持續，有人今日（24日）發起觀塘區大遊行，再爆發警民衝突。下午5時許，警方推進至九龍灣德福花園平台，遇到示威者拋擲汽油彈，警方發射催淚彈及海綿彈制止。 示威者以溝渠蓋及吹風機等設成路障，其後向防暴警察噴水、投擲雜物，又在地面倒上清潔劑。警民衝突發生期間，有數人危站於德福花園其中一座的一樓平台，觀看雙方對峙。

大批防暴警察在德福花園外平台設起防線。（羅君豪攝）

下午約5時半，大批防暴警察追到德福花園外平台之際，幾個汽油彈突然爆開，有記者未及走避，幸未有燒傷。防暴警察設起防線，施放胡椒球彈及催淚彈，現場亦有遺下橡海綿彈。他們舉起長槍戒備，警告示威者不要投擲汽油彈或使用其他武力破壞公物。

有德福花園住客批評防暴警察做法嚇倒小朋友，要求他們立即離開民居。警民對峙約15分鐘，氣氛一度緊張。

防暴警察施放胡椒球彈及催淚彈，現場亦有遺海綿彈。（梁鵬威攝）

警民衝突發生期間，有示威者為了躲避，危企於德福花園一樓平台。（羅君豪攝）

示威者以溝渠蓋及吹風機等築成路障。（梁鵬威攝）

部分示威者滯留在德福戲院附近。（李澤彤攝）

示威者向防暴警察噴水。（梁鵬威攝）

部分示威者滯留在德福戲院附近，以溝渠蓋及吹風機等築成路障。他們向防暴警察噴水，又投擲各樣雜物，包括溝渠蓋、磚頭、水樽、發泡膠等，其後在地面倒上清潔劑。現場有玻璃爆破的聲音，亦有人焚燒雜物。約十名示位者眼見情況混亂，走避於德福花園一樓平台，平台範圍十分狹小，與地面高度約4至5米，位置危險。

平台範圍相當狹小，與地面高度約4至5米。（梁煥敏攝）

今日德福廣場內情況大致平靜，未有發生任何衝突，惟多間店舖提早於下午4時多陸續落閘。有照常工作的店舖職員表示，廣場今日人流及生意額大跌，即使提早關店亦影響不大。約下午5時許，有示威者經德福廣場退至九龍灣港鐵站，要求港鐵恢復列車服務，讓他們離開。