公民黨遊行聲援內地長沙富能成員　郭家麒：不能向極權屈服

公民黨、社民連及支聯會今日（29日）於西區警署遊行至中聯辦聲援內地早前被公安以「顛覆國家政權罪」逮捕的3名長沙富能成員，立法會議員郭家麒及社民連主席吳文遠在遊行結束後，將請願信貼於中聯辦門外。郭家麒指出，內地維權人士所受到的打壓跟港人6月以來受到的打壓一樣，所以港人應該支持國內的維權人士，共同對抗暴政。

郭家麒及吳文遠將請願信貼到中聯辦門上。（王珮殷攝）

公民黨，社民連及支聯會今日發起遊行，聲援中國內地被捕的3位長沙富能的成員。立法會議員郭家麒發言時指出3名長沙富能的成員，包括程淵，劉永澤及吳葛健雄於7月下旬被執法人員帶走，日前被長沙市國家安全局以涉嫌「顛覆國家政權罪」批准逮捕。發起人程淵的妻子亦被指牽涉其中，而被監視居住。至於程淵的哥哥則因為於網上幫忙尋找律師而被控「尋釁滋事罪」。

他又指出，長沙富能只是為愛滋及乙型肝炎患者提供支援，促進政府信息公開及法治等工作，但組織工作未被政府尊重，反而以莫須有的罪名去打壓。郭家麒形容這種打壓與香港自6月以來的的打壓一樣，示威者不斷被打壓，被取締。在緊急法下，情況會更加惡化，香港將會變成大陸般的極權統治，香港的前途危在旦夕，岌岌可危。

支聯會副主席鄒幸彤指出被捕的3個成員7月以來從來未能見到律師，沒有參與組織工作的親人，亦被公安控告或以刑事罪行監視，受到株連。而近日不少港人過境時被中國公安以刑事罪行拘捕可見，不用送中條例都可以被中國逮捕。若港人不與國內人權人士共同對抗中國政權，早晚香港人會得到同樣的待遇。

社民連梁國雄指出，中國愛滋病氾濫是因為李克強在內官員允許河南賣血，採血過程不衛生。但政權所種的孽要由人民去負，希望政府關注病患的非政府組織就變成顛覆國家政權。正如香港現在的情況，831遊行集會遭警方發出反對通知書，禁止和平的遊行集會，剝削港人的遊行自由。

他又批評林鄭月娥嘗試以緊急法治港，是以殖民地時期的法例去對付回歸了的「親人」。而他也預視到星期六會有很多人因非法集結而遭拘捕，因為現在的情況不用緊急狀態令，也要警察將港人的合法權利任意剝削，梁國雄也指出香港離成為中國般的統治不遠。

立法會議員梁耀忠指出，非政府組織都備受打壓的做法過分，而香港反送中的運動中，社工及急救員都面對相同的對待。他指出香港現在警權過大，政府無視基本人權。因此市民投訴無門，若今日不發聲，將來就會更難發聲。