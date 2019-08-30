【逃犯條例】傳港鐵解僱聯署員工　港鐵：並無此事、屬假消息

修訂《逃犯條例》風波不斷，警方多次曾到港鐵站內作驅散行動，逾700名港鐵職員曾因此以實名聯署，要求公司強烈譴責警方各種影響鐵路安全的行動。 立法會議員陳志全今日（30日）在Facebook貼文，當中附上手機的訊息對話截圖，指港鐵已解僱8名曾參與聯署的員工，更要求員工逐一與人事部會面，若曾參與聯署便要自行辭職。 港鐵回覆《香港01》查詢時指，已留意到有關傳聞，惟澄清並無此事，又稱相關資訊是「假消息」。

立法會議員陳志全今日（30日）在FACEBOOK貼文，當中附上手機的訊息對話截圖，指港鐵已解僱8名曾參與聯署的員工。（陳志全facebook截圖）

陳志全曾在FACEBOOK發文及貼圖，稱港鐵已解僱8名曾參與聯署的同事，又指有港鐵同事被要求會見人事部，以了解他們是否曾有參與聯署，若有，便要自行辭職。

不過，陳志全之後再發文澄清，指港鐵的公關部已回覆他的查詢，表明公司並無解僱員工。其後《香港01》亦收到港鐵回覆，澄清並無此事，又稱相關資訊是「假消息」。

聯署車長：至今無收信

曾參與實名聯署的港鐵車長梁志成指出，已就事件向港鐵了解，公司已向他表明並無此事。他又指，作為曾參與聯署的同事之一，至今他沒有「收信」，亦未有被要求與人事部會面。他續指，據他了解，身邊亦沒有同事因事件而被解僱。

來自港鐵九條鐵路線、逾700名港鐵職員曾以實名聯署，要求公司強烈譴責警方各種影響鐵路安全的行動，並促請警方重視鐵路及車站安全。（資料圖片／羅國輝攝）

據悉曾召開內部會議 惟未有透露會解僱員工

據了解，港鐵高層昨日（29日）與員工召開內部會議，席間有員工表達早前逾700名港鐵職員的聯署信，部分姓名被偽冒使用，要求徹查事件。不過，該名消息人士引述港鐵高層指，公司將跟進及處理，但未有透露會解僱涉事員工。