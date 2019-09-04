【逃犯條例】大埔中學校長被「供奉」　教局：不應對個別人員施壓

反修例風波持續，大專學院及中學界亦有學生發起罷課，要求政府回應五大訴求，自開學日起，多間學校門外均有校友或其他人士聲援。其中大埔孔教學院大成何郭佩珍中學由於被指向罷課學生施壓，多人在校外聲援學生，地上更見香燭生果祭品「供奉」著校長梁秋雲的相片。 教育局表示，理解各界人士對社會議題有不同看法，但重申不應影響學校的寧靜環境和學生的學習情緒，甚至對個別學校人員施壓，教育局呼籲各界（包括校友）給予學校管理層空間處理學校正面對的情況。

9月3日早上，有警員到場調查追截大埔何郭佩珍中學外的人士，一名救恩書院學生離開現場期間，被警員撲倒在地上，口鼻受傷流血，需送院治理。（丘品創作提供）

部分學校連日有校友或其他人士在校外聚集、叫口號、派發傳單，甚至塗污學校外牆及以香燭祭品「供奉」校長。教育局發言人今日（4日）回應時表示，理解各界人士對社會議題有不同看法，教育局尊重大家以和平、理性的方式表達個人意見，但不應影響學校的寧靜環境和學生的學習情緒，甚至對個別學校人員施壓。

教育局強調，學校是學生學習的地方，寧靜、平和、有序的校園環境對學生的學習和成長至關重要，亦相信學校有專業能力讓學生理解社會事件及培養學生的明辨性思考。局方呼籲各界（包括校友）給予學校管理層更多空間，以專注處理或改善學校面對的各種情況。而教育局會繼續與學校保持聯繫，因應情況提供適切的協助及支援。