【沙田站】示威者擲物圍攻圖搶人　軍裝警站內強押男子入控制室　

沙田站上演激烈警民衝突。數名軍裝警入站內嘗試拘捕一名男示威者，遇上激烈反抗，男示威者掙扎下，數度險些逃脫，附近的十多名示威者亦不斷向軍裝警投雜物攻擊。軍裝警將男示威者強行押入控制室，另一名警員不斷揮動警棍打追趕的示威者，才勉強關上大門，之後一眾示威者包圍門外。最終在防暴警增援下，控制室外的示威者才散去。

兩名警員將男示威者重壓在地上。（賴啟燊攝）

較早時示威者曾破壞港鐵沙田站內設施。在晚上約11時20分，約8名戴頭盔的軍裝警員開始撤離，示威者追出並指罵，一名白衫督察持胡椒噴霧向後追截示威者，之後3名警員在站內合力制服一名男示威者，示威者激烈掙扎，數度逃脫，警員要拉住他的背包，再將他抱在地才能壓制。

警強行拉男示威者入控制室

附近約十名示威者見狀，想協助男示威者逃出，於是用垃圾筒等雜物投向警員攻擊。警員再發射胡椒噴霧，一警將男示威者又拉又推，押入控制室，另一警就持棍打走圖搶人的示威者，才勉強關上控制室的鋼門。

多名示威者在門外嘗試撞入，但不成功，於是他們再於門外噴滅火筒煙霧，控制室響報響起。及後一隊防暴警趕到增援，示威者隨即散去。之後控制室內警員離開沙田站。約半小時後，沙田站拉上鐵閘封閉，被押的男示威者亦被抬上擔架床離開，戴上氧氣罩上救護車。

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