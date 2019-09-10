【逃犯條例】港大支援平台憂自殺率升　強調家庭是年輕人重要防線

今日（10日）是世界防止自殺日，香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心今日發布香港自殺最新調查，發現去年自殺率為12.2，較2017年的12.8稍低。 反修例風波持續至今，大多人飽受情緒困擾。防止自殺研究中心總監葉兆輝指，若紛爭持續，擔心自殺率會上升。他指，處理與家人政見不一情況時，最重要表達理解、關懷，讓年輕人有「同行」的感覺。

中心估測香港去年自殺率為12.2，較2017年的12.8稍低。（高仲明攝）

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心今（10日）發布香港自殺最新調查。根據死因裁判庭提供的數據，中心估測香港去年自殺率為12.2，即每十萬人有12.2人自殺，較2017年的12.8稍低。近年學童自殺個案備受關注，中心指，15至24歲青少年的自殺率由2012年的8.3升至2017年的10.4，但在去年則降至9.5。

防止自殺研究中心總監葉兆輝指，在分析年青人自殺率上升趨勢，很多時非單一原因，但主要是受精神健康、人際關係影響。對於近期社會氛圍，他直言「整個社會都不開心」，若情況得不到改善，擔心自殺率會上升。他鼓勵有需要人士主動求助，「尋求幫助非弱者行為，是強者的行為。」

葉又言，「看到整個社會、互信、關懷，因為這件事而一筆勾消，甚至有好多假新聞（fake news)，其實會影響成個社會的精神健康。」他提醒，大家在轉發任何消息前，應考慮內容對他人的影響。葉認為，政治事件會改變，但家庭關係是重要，「不一定要完全同意他所做，而是要有同行感覺，關心他所做。」

防止自殺研究中心總監葉兆輝指，處理與家人政見不一情況時，最重要讓年青人有「同行」的感覺。（高仲明攝）

「Open噏」督導主任周文慧則形容，家庭是「年青人重要的防線」。她指，近日的社會紛爭已是「社會創傷事件」，媒體中的暴力、負面的畫面對所有人都構成壓力，建議大家溝通時要以開放態度聊天，放低岐見。周又提醒，若感到情緒繃緊，應放下手機，讓自己有休息空間。

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台——「Open噏」是首個全天候24小時為11至35歲青年提供情緒支援服務的網上平台。 求助者可以利用文字訊息，透過社交媒體，包括FB Messenger、WeChat以及計劃的官方網站進入平台與輔導員傾談。計劃由去年10月至今年8月已協助約兩萬個案。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

Open噏督導主任周文慧形容，家庭是「年青人重要的防線」。（高仲明攝）