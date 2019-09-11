達文西12幅手繪真跡首次來港展出　「機械化軍用戰鼓」手稿實體化

為紀念李奧納多．達文西逝世500周年，香港城市大學展覽館與米蘭昂布羅修圖書館合作，將於9月20日至12月15日舉行「達文西：藝術與科學．過去與現在」展覽，首次於香港展出12幅達文西手繪真跡、著名畫作《岩間聖母》（摹本），以及5個根據達文西手稿製作的機械模型包括「可移動攻城機器」、「機械化軍用戰鼓」。

達文西手稿「飛行器研究」（出自《大西洋古抄本》對頁860之右 頁）， 這屬於達文西極早期的飛行器研究。（城大提供圖片）

展出的12幅達文西手稿真跡，均來自現存最大型的達文西筆記《大西洋古抄本》，全數由米蘭昂布羅修圖書館借出；展覽更會展出5款根據達文西手稿所製造的實物模型，當中「可移動攻城機器」、「機械化軍用戰鼓」及「載旋轉裝甲及火炮的船艦」都是有關軍事工程的作品。

而「水力鋸」則是達文西改善舊有生活工具的作品，是極具實用性的機械設備；「飛行器」模型則展示達文西科學研究的一大重點，模型根據達文西不同時期的飛行器繪圖，集合了達文西對飛行學的重要研究。

達文西曾研發多種機械化的樂器及自動機器，「機械化軍用戰鼓」模型（根據《大西洋古抄本》對頁837之右頁製 作的模型），當馬車或人拉動機械軍鼓時，機器的軸會旋轉並控制兩個儀器上的柱體，而這兩個柱體轉動時，其鼓棒就會撃打於鼓上，造成音效。（城大提供圖片）

此外，展覽亦包括著名畫作《岩間聖母》的摹本，是昂布羅修圖書館創辦人費德里科．博羅梅奧樞機主教的個人收藏。畫家維斯皮諾精確地臨摹了達文西於1495至1508年間所創作、現藏於倫敦國家美術館的《岩間聖母》。