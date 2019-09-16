拾荒者新車上路　成本3000元可鎖車上壆　紙皮婆婆：省力免失車

推著沉甸甸的紙皮每日在鬧市中穿梭，手推車成拾荒長者的重要夥伴，但隨年紀日漸增長，簡單如推紙皮上壆，對身體也成一大負荷；轉身買一頓飯稍息，也常提心吊膽手推車消失於無形中。 理大賽馬會社會創新設計院按拾荒長者的實際需要，設計一款新型手推車，加入萬向輪、剎車及鎖車功能，令他們輕鬆上壆及省力。年過六旬的拾荒者「黃姐」是用家之一，執紙皮為腰身帶來不少勞損，改用新車輕鬆不少，笑言最滿意還是鎖車裝置，「一推就響，起碼嚇到吓人」。

過去黃姐經常推著舊式手推車，在鬧市中尋找紙皮蹤影，運送過程帶來一身勞損。（資料圖片 / 羅君豪攝）

黃姐數年內失十部車

在上水區執紙皮近五年的黃姐，每日推著負載數十公斤紙皮的手推車，在人群及車路往來，推車上壆開始力有不逮，經常維持同一姿勢，為身體帶來不少毛病。普通手推車無法固定，有一次車轆陷入水坑中，在雨中紙皮散滿一地，當時站在街口的黃姐在一片汽車響安聲中感彷徨，旁人不斷叫她站回行人路，但內心不忍車路受紙皮阻擋，這些狼狽境況已非首次遇上。黃姐另一個頭痛的問題，是手推車經常被盜或沒收，坦言特意選購粗身的單車鎖，手推車稍離開視線範圍時，擔憂油然而生，「已經唔見咗8至10部車仔」，她無奈地說。

黃姐（左）及蘭姐（右）是首批用家，大讚新車（左）便利，工作時輕鬆不少。（勞敏儀攝）

設防盜功能 設計師度身訂造貼地新車

今年七月，黃姐開始在上水試「新車」，新增的剎車功能令其不用擔心手推車向前溜走；安全帶及摺疊延伸支架，有助索緊及穩定紙皮。「新車」亦設鎖車裝置，當有人觸碰手推車，會發出持續響聲，為黃姐的謀生工具增添一點保障。

這款「新車」是理大賽馬會社創「騷‧In‧廬」計劃下的成品之一。設計師陳嘉興說，不少拾荒者會把紙皮疊高至與人的身高相約，增加安全風險；用力轉向及上壆，增加不少勞損，故為他們度身定做「貼地新車」，改用萬向輪、上壆裝置、反光及防撞物料、剎車功能及車鈴等，全方位滿足他們的需求。他認為，改良手推車上壆最困難，要把後輪靠近車中間位置，容易產生省力的槓桿原理把前輪升起，前輪則設置在車的最前方，令前輪容易上壆，當拾荒者發力推前，利用車底「流利條」，以助後輪一同上壆。

新增的上壆裝置，令紙皮婆婆及伯伯更省力。（勞敏儀攝）

+ 7 + 6 + 5

成本3000元 試用階段

一部「新車」重量達36公斤，約是普通手推車的兩倍，最多可載重100公斤，每部造價達3,000元，設計團隊期望經不斷試用及改良，日後大量製作可減低成本。團隊將在短期內製作四部新式「回收車」，透過地區組織「拾平台」，讓不同地區的拾荒長者試用一年，進一步改良設計。