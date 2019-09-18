今年上半年呈報吸毒人數下降　吸食大麻人數較去年同期增35%

禁毒常務委員會今日（18日）在季度會議上檢視今年上半年本港的吸毒情況，被呈報的整體吸毒人數較去年同期下降14%，首次被呈報的吸毒人數較去年同期減少6%。但今年上年半被呈報吸食大麻的人數，較去年同期上升35%，由234人上升至316人。 禁毒常務委員會主席張建良醫生強調，大麻是毒品，不但會上癮，並可能引致精神健康嚴重受損，吸食大麻的人數尤其是21歲以下的青少年持續上升，情況值得繼續關注。

今年上年半被呈報吸食大麻的人數，較去年同期上升35%，由234人上升至316人。（資料圖片）

隱蔽吸毒問題持續 毒齡持續增加

據藥物濫用資料中央檔案室最新統計數字，2019年上半年被呈報的整體吸毒人數較去年同期下降14%，由4,197人下降至3,612人；被呈報的21歲以下吸毒人數則微升1人，由268人上升至269人。首次被呈報的吸毒人數，較去年同期減少6%，由891人下降至835人，當中48%是21至35歲。而首次被呈報的吸毒者的「毒齡」，即由初次吸毒至被檔案室呈報機構呈報的時間，中位數為5.2年，去年數字則為4.7年，反映隱蔽吸毒問題仍然持續。

海洛英、冰毒繼續成最常被吸食毒品

吸食危害精神毒品人數繼續高於吸食麻醉鎮痛劑的人數，兩者都較去年同期有所減少，減幅分別為2%及24%，分別由2,258人下降至2,206人，和由2,425人下降至1,838人。在首次被呈報的個案中，吸食危害精神毒品的人數達741人，遠超吸食麻醉鎮痛劑的人數79人。

海洛英繼續是最常被吸食的毒品，但被呈報的吸食人數較去年同期下降24%，由2,424人下降至1,838人。而最常被吸食的危害精神毒品仍然是俗稱「冰毒」的甲基安非他明，被呈報的吸食人數微升1人，由826人上升至827人；其次為俗稱「白瓜子」、「藍精靈」的「三唑侖／咪達唑侖／佐匹克隆」，被呈報的吸食人數分別下降5%，由530人下降至506人；可卡因則下降19%，由569人下降至461人。被呈報吸食大麻的人數則上升35%，234人上升至316人。

至於被呈報的21以下青少年吸毒者，大麻繼續是最常被吸食的毒品，其次為可卡因和「冰毒」。與去年同期比較，被呈報吸食大麻的人數上升60%，由80人上升至128人。而吸食可卡因人數由152人下降至108人，吸食「冰毒」人數由52人下降至38人，即分別下降29%和27%。

醫生張建良︰年輕人或誤以為大麻無害

禁毒常務委員會主席張建良醫生表示，雖然上半年被呈報的整體吸毒人數下降，但吸食大麻的人數尤其是21歲以下的青少年持續上升，情況值得繼續關注。他強調，大麻是毒品。年輕人可能誤以為大麻對身體無害，但事實上吸食大麻不但會上癮，並可能引致精神健康嚴重受損。禁毒專員陳詠雯表示，「年輕人應建立健康的生活方式，不要受朋輩影響而嘗試毒品，更不要以吸毒來減壓或解悶。」遇到毒品問題，可向父母、老師、社工，或透過禁毒處的二十四小時熱線186 186和即時通訊服務98 186 186求助。」

禁毒常務委員會聯同禁毒處正加強預防教育和宣傳，以助正確理解吸食大麻的禍害，釐清對這種毒品的誤解。