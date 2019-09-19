巴士站引入交通、道路標記　鼓勵駕駛者讓路　率先沙田試行

大埔公路去年2月發生九巴翻側車禍，釀成19死66人受傷。政府其後成立香港專營巴士服務獨立檢討委員會，並在調查報告中提出45項建議，當中涉及推出更多巴士友善措施。 運輸署今日（19日）就巴士友善交通措施引入新設計，包括在巴士車身背面貼上「請讓巴士」，以及在道路加入「慢駛」等標記，以鼓勵駕駛者優先讓路予巴士，沙田會率先試行上述措施。

專營巴士營辦商包括九巴、龍運等，將會在部分巴士車身背面貼上「請讓巴士」標貼。（九巴提供）

巴士車背貼「請讓巴士」標貼

為讓巴士更容易駛出巴士站，運輸署今日推出巴士友善交通措施，包括引入「請讓巴士」交通標誌、「慢駛」及「請讓巴士」的道路標記；同時亦會在專營巴士營辦商，包括九巴、龍運、新巴及城巴的部分巴士車身背面貼上「請讓巴士」標貼，以鼓勵駕駛者可減速或停車讓路予巴士從巴士站駛入鄰近行車線。

首個試行地點為沙田橫壆街好運中心外的巴士站，中環、九龍城及葵芳亦會在今年內試行上述巴士友善措施。運輸署將會在一年後檢視成效，並考慮推行至其他地點。同時又建議，駕駛者在試行地點外，亦可讓路予巴士。

運輸署今日在巴士友善交通措施引入新設計，包括在巴士站加入「請讓巴士」交通標誌、「慢駛」及「請讓巴士」等道路標記。（運輸署圖片）

九巴安全總監：4個地區巴士難駛離車站

九巴表示，安排了九巴及龍運共25部巴士在右邊車尾貼上「GIVE WAY TO BUS 請讓巴士」貼紙，並配有紅色箭咀代表巴士將轉線，以提醒駕駛者留意巴士行走情況。

九巴安全總監關智偉表示，沙田好運中心、九龍城亞皆老街球場、葵芳新都會廣場及中環大會堂4個巴士站的路面情況較繁忙，巴士路線亦較多，需更多時間才駛離車站，相信有關試點能測試成效。關又建議，政府長遠而言可考慮引更多元化措施，例如擴展巴士專線，以強化香港整體道路安全。