主婦衝前線被勸離開　「守護孩子」媽媽堅守：香港不只屬於年輕人

反修訂《逃犯條例》遊行中，總會看見一群黃色反光衣的銀髮族身影。銀髮族、媽媽、社工、護士等人自發組成「守護孩子」，每當出現衝突，成員會於現場擔任緩衝及情緒輔導等角色。家庭主婦阿May（化名）自7月21日起加入「守護孩子」行動，每周均會出現在遊行中，務求舒緩示威者和警察間隨時擦槍走火的氣氛。 「守護孩子」發起人陳凱興坦言，緩衝工作越來越艱難：「現在警察在溝通上，我會形容他們落了一道力牆，不想跟人溝通。」

下午約3時40分，遊行人士魚貫前進。（歐嘉樂攝）

每周現身遊行現場 自備急救藥物、防護裝備

9月15日下午2時，身型嬌小的阿May依時到達金鐘地鐵站Ａ出口。她在一群黃色反光衣中止下腳步，熟練地整理袋中的防護裝備。她逐件取出：「單豬（防毒面罩）、眼罩、一頂帽。自己買了兩條乾淨的白毛巾，有時出現嚴重的情況，用白毛巾捂著頭部，好過用棉花。」側肩袋中還有一袋二袋的急救藥物，生理鹽水、膠布、退熱貼等。「你學過急救知識嗎？」記者問道。阿May尷尬一笑，「有一個急救員教我！」整頓過後，阿May穿上黃色反光衣，背後印著「守護孩子」。

子女已長大成人，亦未有走到前線，但阿May自言關心政治，反修例遊行至今，她均現身於各大遊行表達訴求，直至她得知「守護孩子」行動，毅然加入。「初初只去遊行，但看到情況好像越來越嚴重，遊行完便走覺得沒什麼意思。想幫幫手做些事情，因為始終自己生長在香港，想為香港做一點事情。」阿May在7月21日加入「守護孩子」行動，至今每周均有一至兩天走到示威現場。

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9.15遊走金鐘、銅鑼灣 北角催淚彈現場助街坊洗眼

下午3時，阿May一行13人的小隊出發，遊走金鐘、中環、銅鑼灣等地，小隊主要由社工、護士、銀髮族，以及家庭主婦組成，根據小隊隊長發出指令行事，「如果有機會的話，我們會『攝』在防暴警察與青少年中間，緩衝一下；有時亦會派生理鹽水，不論小朋友或是街坊，有需要的我們都會幫忙沖眼。」

直至晚上9時許，北角多處爆發衝突。阿May小隊到達現場，英皇道、北角道十字路口位置有示威者與防暴警員對峙，同一時間多個位置出現衝突。阿May小隊站於較後的位置觀察，她坦言現場混亂，未能即時做到什麼。「因為太多人，惟有跟著他們，看看有什麼發展，才能決定做到什麼。」約晚上11時，警方施放催淚彈驅散，阿May馬上取出生理鹽水及濕紙巾，助路過的街坊沖洗眼睛，至晚上11時許才結束當天行動。

晚上約10時50分，警察在英皇道舉黑旗後，放催淚彈。（香港01記者攝）

面對法律風險 指害怕解決不了問題

阿May指「守護孩子」目的在警方與示威者間作緩衝，她憶述有示威者會指衝突與年長一輩無關，著她們離開，但她並不認同：「現在香港弄得如此地步，已不是誰的問題。」她認為事件亦與「老一輩」有關，香港不只屬於年青人。她指每次外出前都有承擔法律風險的心理準備，雖然害怕，但「去到這步，害怕是沒用的。害怕是解決不了問題，如果個個都害怕，香港的核心價值就會失去。」

行動發起人陳凱興指成員在衝突現場主要做緩衝和情緒輔導角色，但坦言緩衝越來越難做。（洪業銘攝）

行動發起人：原意為警方示威者間作緩衝角色

「守護孩子」行動發起人陳凱興指，行動建基於7月14日沙田警民衝突。他當日跟參與絕食行動的陳伯到沙田新城市廣場。他憶述：「我們衝到出去發現情況嚴峻，我們五人一小隊，就叫年青人不要高空擲物。一來會擲中陳伯，二來會擲中警察，讓我們上前勸退警察。」當日行動讓他發現警察也並非不能被勸退，「那次都成功達到某些狀況」。得知不少銀髮族及父母都想出一分力，陳凱興在7月21日首次發起「守護孩子」行動。行動至今兩個月，成員主要在衝突現場做緩衝和情緒輔導。

此前在7月14日，大批防暴警察於進入沙田新城市廣場，以武力驅散示威者，並拘捕多人。（資料圖片）

「守護孩子」發起人：警察在溝通上落了一道力牆

行動至今兩個月，陳凱興最希望做到「一滴血都不要流」。但他坦言，感覺緩衝越來越難做：「其實在7.14至今，不論是（警方）武力或拘捕的行動均日增。現在警察在溝通上，我會形容他們落了一道力牆，不想跟人溝通。那我們還能做到什麼效果呢？我們有時反而會跟年青人傾，叫他們想清楚，其實我們都希望持平，一方面都希望年青人想清楚現在的形勢。」

情緒輔導上，陳凱興坦言，有年青人被搜身後，擔心落淚，他們會上前給予擁抱、遞上紙巾。

東涌站有數名「守護孩子」的銀髮族成員到場，一名長者高舉手上的枴杖。（余睿菁攝）

望政府能放下權力 尋找出路

近來越來越多遊行集會獲發反對通知書，陳凱興稱每次出發行動前，均會清晰告知參與者有機會面對的法律風險，若承擔不起風險，不參加都沒問題。他認為法律不外乎人情，現在是以「人情牌」面對「法律牌」，望有權力的人能放下權力，認為這才是唯一出路：「現在那班年長的爸爸媽媽跪地求饒， 其實是給機會政府，用一個人情，不要下下訴諸法律。」