【逃犯條例】父憂兒子受朋輩壓力去遊行　提早一年送兒赴美國留學

反修例風波持續，校園亦受到波及。早前全港多個中學、大學響應罷課號召，並有自發組成多場人鏈的活動。 活動引發部分人士不滿，並在今日（22日）於中環遮打花園舉行集會，批評教育局辦事不力，令政治進入校園。 有音樂學校老師出席集會，他同時亦是一名高中生的父親，因為擔心兒子會在朋輩壓力下去遊行、甚至在學校受到欺凌，因此提早一年將其送去美國讀書「避難」。他並認為校內不應該張貼反修例的文宣，亦不適宜唱有關反修例的歌曲，呼籲不要將政治帶入校園，「學校是學習知識的地方。」

高先生是一名音樂學校的老師，亦是高中生的父親。他在參與今日的集會期間表示，香港是自由的地方，和平示威可以接受，但不應訴諸暴力。他認為現在的學生通過社交軟件溝通，有人呼籲結伴遊行，不願意去的人有可能會遭遇朋輩壓力，甚至會被欺凌。他的兒子今年17歲，原本計劃一年後再送他出國讀書深造，但在6月底見到香港的情況後，高立刻決定提早一年將其送到美國讀書。



高亦表示，學校是學習知識的地方，不應該將教師個人的立場帶入課堂內，亦認為連儂牆、有關「時代革命」的歌曲都不宜進入校園內，「家長將孩子交給我們，我們要讓他們放心。」

高先生決定提早一年將兒子送到美國讀書。（袁澍攝）

現場亦有一位報稱為補習社老師的陳女士，她表示自己曾經有十六、七年的教學經歷，認為現時教育局給學校的自主權太高，令到太多負面的聲音進入校園，並指人鏈等活動的發起一定是有人煽動：「間間學校都做！」她了解到有補習社英文老師會挑選英文報章上對中國、警察不友善的報道，包裝成閱讀材料 ，變相傳遞偏頗的觀點，「好多老師教學生警察來了應該如何做？為什麼要教這些？警察是好人，捉壞人的。」

陳女士亦認為教育局應該取消通識科，並坦言，中學生為了答題得高分，而背誦個別老師屬意的答案，久而久之會被洗腦，「應該取消這些老師的資格。」

Miss Chan亦認為教育局應該取消通識科。（袁澍攝）

集會中有許多爺爺輩的人士，他們亦擔心現在香港的情況。長孫已經6年班的周先生表示，不希望香港教育出一班「暴徒」。陳太的孫女5歲多，剛剛入讀小一班，她表示見到社會上的新聞表示很擔心，尤其有人慶祝南京大屠殺、918等日本侵華的歷史，覺得很痛心。她不希望自己的孫女被「洗腦」，因而每天都會問孫女在學校的經歷。

陳太擔心孫女被「洗腦」。（袁澍攝）

集會於下午1時開始開始，主辦方救港聯盟行動會主席歐陽海璇接受記者訪問時亦表示，現時香港的情況不好、社會動盪，很擔心學生的安全，更有一班媽媽希望送孩子回內地讀書，並希望國家政府可以提供相關的福利政策。

警方早前就集會申請批出不反對通知書，並限定時間下午1時到1時半。惟集會結束後，參與者又遊行至政總，並張貼Momo紙表達心聲。活動完結後，歐陽海璇表示大約有一百至二百人參與，活動事前未有「吹大雞」，是出於安全考慮。