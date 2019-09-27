何俊仁到澳門處理十姑娘澳娛股份遺產　被拒入境　即日遣返

民主黨前主席及立法會前議員何俊仁今日（27日）下午到澳門處理「十姑娘」何婉琪之子何東舜銘股份案件，但被澳門以「危害澳門公共安全」為由，拒絕入境及遣返香港。 何俊仁直指，這次被拒入境的政治理由明顯，認為政治故意製造白色恐怖，批評現時已經「無法治」。他稱未來不打算再到澳門，可能要在香港繼續處理該案件。

何俊仁今日被以「危害澳門公共安全」為由拒絕入境。（張浩維攝）

民主黨前主席及立法會前議員何俊仁今日下午被澳門拒絕入境及遣返香港。他在傍晚7時15分左右到達上環信德中心出口大堂，接受傳媒採訪。

何俊仁說，今日下午3時以律師身份，連同兩位案件當事人，準備到澳門處理有關何東舜銘的業務股份案件，預計會即晚回來。何俊仁已帶同法律文件，準備解釋前往澳門的原因，惟他入境時，職員阻撓他近一個半小時，隨後以「危害澳門公共安全」為由，拒絕他入境。期間他沒有被搜查隨身物品及查看電話。

何俊仁今日被以「危害澳門公眾安全」為由拒絕入境。（張浩維攝）

何俊仁說，他在今年5月底曾到訪澳門，原本估計這次亦會成功，直指被拒入境明顯是政治理由。他認為政府刻意造成壓力，「可能想告訴年輕人參與示威會令他們不能進入內地或澳門，製造恐怖。」他批評現時情況是「無法治、值得羞恥」，並覺得香港已不能再做國際貿易中心。

何俊仁說，未來不會再嘗試去澳門，如要繼續處理案件或作供，可能要在香港打官司。