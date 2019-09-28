【9.28交通消息】警方完成金鐘清場　夏慤道東西行恢復行車

今日是雨傘運動五周年，民陣今日晚上7時在金鐘添馬公園發起「反抗威權 迎接黎明」集會。距離集會尚有約兩小時，港鐵指，港島區有公眾活動進行，個別車站會因應實際情況，採取人流管理措施，並可能隨時關閉車站或其部份出入口。
下午4時30分，港鐵金鐘站的B出口被職員用膠帶攔着，有警員在站內巡邏；另外，有部份銅鑼灣站B出口及灣仔站B、C出口已拉起鐵閘。
警方完成金鐘清場，夏慤道東西行恢復行車。（陳晶琦攝）
【22:14】九巴表示，巴士服務已陸續回復正常。
【21:27】警方完成夏慤道清場，東西行方向恢復行車，有巴士已從中環方向，經夏慤道駛向金鐘。
【20:45】九巴多條過海路線改道
115 港島方向：不停分域街至皇后像廣場之間各站
307 港島方向：不停分域街至海富中心之間各站。臨時巴士站設於太古廣場
601 / 680 港島方向：不停盧押道至海富中心之間各站。臨時巴士站設於軒尼詩道近盧押道
603 / 673 港島方向：不停分域街至皇后像廣場之間各站。臨時巴士站設於太古廣場
619 港島方向：不停皇后像廣場站。臨時巴士站設於太古廣場
690 港島方向：不停海富中心至皇后像廣場之間各站。臨時巴士站設於太古廣場
905 / 978 港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心之間各站。臨時巴士站設於金鐘站
【20:40】新巴城巴作出臨時交通安排
暫停路線：W1, X15
改道日間路線：2, 12A, 12M, 18P, 18X, 40M, 70, 88R, 115, 260, 307, 590, 601, 619, 680, 690, 720, 722, 780, 788, 789, 905, 967, A11, A12
【20:10】九巴公布，因應港島近金鐘一帶的交通情況，途經上述地點路線會按實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。
【19:30】警方指示威者堵塞夏慤道全部行車線，現場交通嚴重擠塞。
示威者晚上近8時佔領龍和道。（李智智攝）
下午4時左右銅鑼灣站部分出口已拉起鐵閘，有人在站在貼反修例文宣。（鄧穎琳攝）
【18:02】因應道路情況，城巴40M及88R路線改道行駛。
【17:16】港鐵因應金鐘站有示威活動，關閉出口C1 金鐘廊。另外，B、D出入山亦已關閉。
【16:30】港鐵金鐘站的B出口被職員用膠帶攔着，有警員在站內巡邏；部份銅鑼灣站B出口及灣仔站B、C出口已拉起鐵閘。