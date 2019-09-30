【中學生罷課】打工仔棄午飯出席罷課集會：曾受年輕人保護

十一國慶前夕，中學生罷課籌備平台與多間學校關注組今日（30日）在中環遮打花園舉行「9.30 中學生罷課集會」，號召全港在明天起一連七天「三罷」（罷工、罷課、罷市）。集會有數百學生到場，另有不少在附近工作的「打工一族」特地到場支持，當中有「和理非」市民指，一向關注時事，加上曾在衝突現場被不相識年輕人默默保護，故決意盡力出席每場運動，與年輕人同行。另一名特地到場的市民表示，犧牲午飯時間不算什麼：「年輕人在做一些成年人做不到，甚至無能力做的事」。

中學生罷課籌備平台與多間學校關注組今日（30日）在中環遮打花園舉行「9.30 中學生罷課集會」，號召全港在明天一連七天「三罷」（罷工、罷課、罷市)。（鄭子峰攝）

從事金融業的謝先生憶述，上月在葵芳以「和理非」身份聲援被捕人士時，警方突然衝出，其後更在港鐵站發放兩枚橡膠彈及一枚催淚彈。他當時認為自己沒做錯，故只是快步離開，未料「有一個不認識的年輕人，站我後面，他擔心我被警察打」。謝先生直言對年輕人敢於保護不相識的陌生人感到感動，加上昨日再在金鐘目睹示威者無激烈行動，警方卻不停施放催淚彈。談到對警方的印象，他不禁吸一口氣，皺著眉指「好差好差」。

他直言對明天情況感憂慮及擔心，但仍會盡力出席及參與：「有小小擔心，始終都近距離，但我不是衝衝子，應該沒那麼危險」。

謝先生表示，對年輕人敢於保護不相識的陌生人感到感動。（鄧穎琳攝）

在附近工作的羅先生表示，平日較忙難以支持或出席集會、遊行，今天得悉年輕人集會，特地在午飯時帶食物過來給學生以示支持，「年輕人在做一些成年人做不到，甚至無能力做的事，這裡很熱，他們又從各區來到港島，我只是放午飯時來支持一下。」

另外有路過市民停留支持學生。陳小姐直言，自由是十分重要，難以理解曾經歷年輕人時代的警察為何不理解年輕人追求自由的想法，反而以武力對付學生：「警察不應該打學生。」

陳小姐表示，自由是十分重要，難以理解曾經歷年輕人時代的警察為何不理解年輕人追求自由的想法，反而以武力鎮壓學生。（鄧穎琳攝）

另一路過的蘇小姐亦表示，事先不知道學生今日有集會，但會支持年輕人，直言對昨日金鐘警民衝突感到非常不開心：「有指是警察破壞灣仔站！」