警方濫用兒童保護令　團體轟無理關押　呈個案擬向聯合國「告狀」

反修例風波持續，被捕兒童急增，著名失明人士莊陳有發起網上聯署，譴責警察濫權，違反聯合國《兒童權利公約》。社總及社會復興行動批評，警方濫用兒童保護令，將未定罪兒童關押於兒童院，如同「拘禁令」，未審先判；立法會教育界議員則斥責，警方濫捕所為，非保護兒童，反是摧毀社會未來。 記者會原有被捕兒童家長現身說法，惟因擔憂所致，最終決定不出席。

香港失明人協進會主席莊陳有（左四）以個人身分發起聯署。（陳淑霞攝）

莊陳有以個人身分發起聯署，5 天內獲得逾4500 個人及團體簽名聯署。他表示，聯合國《兒童權利公約》多項明文保障兒童不被剝削，包括第9條保障不違背兒童父母的意願使兒童與父母分離、第15條保障兒童享結社自由及和平集會自由權利、第37條則要求對兒童的逮捕、拘留或監禁，應符合法律規定並僅應作為最後手段，惟警方肆意濫權，包括在拘捕過程中用過份武力、兒童被捕後被阻隔成年人支援，濫用兒童保護令作不合理關押，形同恐嚇，「喺街度搵啲細路仔，話有懷疑（所以被捕），但未搞清楚懷疑，就強行關押入去兒童院，強行同家庭分開」。他表明，將集合聯署去信特首林鄭月娥，亦會搜集一手個案，撰寫報告書，並呈請聯合國。

教育界立法會議員葉建源則斥責，警方似乎希望透過大量逮捕，以及出動兒童保護令，以達震攝效果，是對司法程序的濫用，他又不點名批評有社會人士干預校政，甚至要求學校解除荃灣中槍學生的學籍，是剝奪兒童學習及發展權利。

社工復興運動劉家棟批評，警方濫用《兒童保護令》，將兒童關押於兒童院，將之變成「拘禁令」，是未審先判，剝奪兒童權利，並強制與父母分離。他續稱，保護令應是保護兒童免受傷害，亦應是最後關卡，惟警方胡亂濫用，更曾有個案顯示，警方聲稱未能聯絡家長，指對方不負責任，遂申請保護令，不過家長事後平反指從無接獲警方來電，「絕對係顛倒事實。」





社總會長倫智偉指，現時已知4位兒童獲頒保護令，但由於少年法庭不作公開審訊，實際數字不得而知，他又強調，《兒童保護令》多處理虐兒、離家出走個案，多年前則應用於色情場所，他認為小朋友監護權是嚴肅問題，社署理應介入。

立法會張超雄失聲，由議員助理袁慧妍代為發言，她表示，曾有議員提出探視被捕兒童，亦已獲對方家長同意，惟已接管監護權的社署，以無緊急需要及兒童未有提出為由拒絕，她形容做法「嚴過懲教處」。

家長聯盟代表張士彥則稱，身為家長，近月渡日如年，目睹兒童成為針對目標，感到無奈及焦慮，不少年輕人手無寸鐵，仍遭警員拳打腳踢，致頭破血流，他強調，家長保護孩子是天經地義，他又悲憤稱，「警方下一代可以受到保護，我哋香港市民嘅仔女難道就唔可以得到同樣對待？」

警方公佈的數字顯示，截至今月1日止，已有逾2000人被捕，中學生及大專生已逾500人，開學後學生被捕比例更顯著上升。綜合多間本地及海外傳媒報道，不少未成年被捕者獲不合理對待。