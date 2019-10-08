【何傳耀學生中槍】警撿走非傷者所持長棍　警：非所有證物屬事主

10月1日國慶日，多區發生警民衝突。其中荃灣大河道衝突中，一名就讀中五的示威者，手持一支白色較幼的鐵桶揮向警員時，被警員開槍擊穿肺部，現時仍然在伊利沙伯醫院留醫。傳媒拍攝到，涉事現場有警員將並非該示威者所持的「白色條狀物」取走，而是檢去其身旁的一枝長鐵枝。 警察公共關係科署理總警司江永祥今日（8日）在警方記者會上回應查詢，強調警方不會進行任何行為妨礙司法公正，重新當時為暴動及襲警現場，警務人員檢證以證實現場為暴動現場，從沒說所有在場檢獲的物件均屬於該受傷人士。

10月1日，中槍學生接受急救時，他手持的白色鐵桶在他身旁，而右面的警員就撿走相信是屬於他的浮板自製盾牌，以及另一支不屬於他的長棍。記者拍攝時未見警員撿走屬於他曾揮動的白色鐵桶。（資料圖片 / 梁煥敏攝）

18歲中五男生曾志健，上周二國慶日（1日）於荃灣警民衝突中被警員在大河道以實射擊中，他被子彈射穿肺部，子彈與心臟的距離僅有3厘米。

警方早前指，曾志健事發時是以用鐵通、鐵枝攻擊警員。但有傳媒拍攝到，曾志健事發時是手持一枝「白色條狀物」，另有片段拍在現警員將曾志健手持同款浮板改裝的盾牌，以及遠處的一枝長棍一併取走，但屬於曾志健的白色條狀物，則遲遲未有取走。《香港01》翻查當時記者拍攝的影片和相片，發現與其他傳媒拍攝的情況相同。有市民質疑警方栽贓嫁禍。

警察公共關係科署理總警司江永祥今日在例行記者會上回應事件，他不同意警方是「栽贓嫁禍」的說法，強調警方不會進行任何妨礙司法公正的行為。

江永祥解釋指，警方當時在該名示威者旁邊檢起一枝白色短棒，而該短棒其實為一枝白色的鐵通。他重申，當時現場是暴動及襲警罪行現場，警務人員在場檢走檢走浮板、磚頭及鐵枝等，以證實現場為暴動現場，但警方從沒說所有在場檢獲的物件均屬於受槍傷人士，但他手上沒有該「長棍」的實際資料。同時，警務人員當時希望更詳細處理現場，但因再次受到示威者襲擊而未能做到。

曾志健已被控一項暴動罪及兩項襲警罪，案件在3日已經提堂。江永祥表示，所有案情及證物將會在法庭上在公開審訊中展示，並再次強調警方不會妨礙司法公正。