【逃犯條例】電訊商免費為警方發提示短訊　客戶須致電通知才拒收

反對修訂《逃犯條例》引發連串示威風波，警方於過去多次遊行示威前，均透過電話短訊向公眾作出呼籲。 香港電訊及數碼通回覆《香港01》查詢，稱為按通訊事務管理局辦公室要求，代警方發放有關短訊。他們稱將不會就此向客戶收取任何費用，僅提及按與通訊辦之間的既定機制發出公告。而客戶若不想收到相關訊息，則須親自聯絡電訊商客戶服務主任。

警方於8月18日、民陣於維園發起集會當日，首次以短訊方式發呼籲公眾留意各媒體及警方消息。其後再分別於8月31日、9月30日、10月5日及6日，不足兩個月內五度發出短訊提示，內容均指有大型公眾活動進行，呼籲市民注意安全，更指盡量不要外出。

如不欲接收短訊 可聯絡電訊商

《香港01》向本港多個大型電訊商查詢，包括香港電訊、3及數碼通。香港電訊及數碼通均回覆稱，他們收到通訊事務管理局辦公室要求後，代警方發出短訊予客戶，而他們不會向客戶收取任何費用。當中，香港電訊指出，按電訊商與通訊辦的既定程序發放公告，如早前曾發出的旅遊警示。

至於若客戶不欲接收相關短訊，香港電訊稱可致電客戶服務熱線；而數碼通亦指出，如客戶有任何要求會盡量作出安排。

現時手機客戶向不同網絡的號碼發短訊，電訊商每個訊息都會收取0.5元，倘以此計算，電訊商數次為警方發訊息，已豁免數千萬元費用。