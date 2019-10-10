【何傳耀學生中槍】部份學生便服日穿黑衣表態　校友派餅支持

反修例風波持續，今日（10日）多間中學參加公益金便服日，容許學生穿便服回校，有中學生在網上發起穿黑衣回校表達訴求。荃灣何傳耀中學中五生曾志健在10月1日荃灣示威衝突中，被警察以實彈射中受傷。今早該校有部份學生穿黑衣回校，部分戴上黑口罩。 有認識曾志健的學生表示，得知曾中槍時感難過、激動，另有學生認為當日警方無必要開槍。

今日是公益金便服日，何傳耀中學有約3成同學穿上黑衣。（侯彩琳攝）

今日（10日）是公益金便服日，學生可穿著便服響應籌款；有多間中學學生在網上呼籲穿著黑衣表達訴求。今早《香港01》記者到荃灣公立何傳耀紀念中學校外視察，發現有約三成學生穿黑衣回校，部分學生戴上黑色口罩。

健仔同班同學 ：警察冇必要用實彈

身穿黑衣的中五生李同學與曾志健同班，他指得知曾中槍一刻，感覺「唔係好信係佢，唔會咁黑仔，點知真係佢。」；他又直言「唔覺得（警察）有必要用實彈槍去射佢心口咁嚴重。」李同學透露，曾志健經常和同學討論社會議題，但未有透露他現時情況。

李同學亦批評警方處理示威活動時有不少做法「不合理」及「離譜」，當見到警方涉嫌毆打示威者的片段時，亦感覺「有冇搞錯」。

今早，有何傳耀中學校友自發到校派發寫有「何中人加油」的餅乾支持師弟妹。（侯彩琳攝）

穿黑衣林同學：聞健仔中槍感到激動

中六生林同學身穿黑衣、戴黑口罩，藉此支持曾志健、堅持訴求，又指「唔堅持香港就冇未來。」林表示自己認識曾志健，得知他中槍一刻感到「好難過，好激動」。林同學又指，反修例風波持續多月，學校氣氛亦有改變，現時校內有很多同學會在小息高呼口號；學校亦尊重學生表達訴求。

中三生張同學：實施蒙面法是白色恐怖

中三生張同學今早戴黑色口罩、穿黑衣上課，期望藉此表達對五大訴求的堅持；他批評政府至今仍未回應市民訴求，又指政府實施《禁止蒙面規例》是散播白色恐怖。

校友到場派餅支援：怕師弟妹唔開心

另外，有7名身穿黑衣的何傳耀中學校友自發到校，派發黑色口罩和寫有「何中人加油」的餅乾；有校友指，準備了數百塊餅乾，期望藉此鼓勵師弟妹，「怕佢哋唔開心，想支持返同學仔」；又指哽咽指「好唔相信有人中槍。」

記者今早亦嘗試訪問多名包括未有穿著黑衣的學生，惟同學以不便透露學生私隱為由拒絕受訪。