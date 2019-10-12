東華三院親子藝術遊玩計劃　改善幼兒情緒　推免費社區服務

近年幼兒情緒問題備受關注，父母的競爭心態影響幼兒情緒健康，令快樂指數下降。為協助幼兒認識情緒及學會表達情感，東華三院研發遊藝「心」林幼兒情緒健康計劃，以藝術媒體及遊玩方式幫助幼兒宣洩情緒，並讓家長學習放下批判及接納子女的情緒，為小朋友提供適當幫助。 東華三院今（12日）發表遊藝「心」林計劃成效，研究由香港大學行為健康教研中心負責。研究發現，以創意藝術介入模式的親子小組有助提升家長的正向情感，改善親子關係，同時令幼兒較低機會在成長路上出現心理或情緒健康問題。

香港大學行為健康教研中心溫浩然博士提到，家長與幼兒的心理健康有相互關係，當家長正向情感提高時亦會有助改善幼兒情緒問題。（曾凱欣攝）

計劃由東華三院何玉清教育心理服務中心跨專業團隊，包括註冊表達藝術及遊戲治療師、社工、教育心理學家於2016年6月至2019年8月設計及推行，計劃為期3年，於東華三院轄下17間幼稚園推行。東華三院將於本月至2021年推行免費社區計劃，期望服務7000人次，以低收入人士優先。

計劃以創意藝術為介入模式的親子小組，透過親子互動改善親子關係，並集中培養家長及幼兒的玩興能力，從以令家長放下批判及接納子女的情緒，令幼兒學懂表達情緒。小組為期8星期，每星期一節，包括兩節每次90分鐘的家長小組及六節每次45分鐘的親子小組。

東華三院今（12日）發表遊藝「心」林計劃成效，以創意藝術介入模式的親子小組，提升家長的正向情感，改善親子關係。（曾凱欣攝）

家長與幼兒心理健康有相互關係



香港大學行為健康教研中心針對2017年至2018期間，參加計劃的家長及幼兒在治動前後的情緒健康變化探討成效。香港大學行為健康教研中心溫浩然博士指出，研究以63位有參與計劃的家長及71位沒有參與計劃的家長作對比，並以小組訪談形式訪問20位家長。他提到，家長與幼兒的心理健康有相互關係，在研究中發現，當家長擁有玩興能力時，正向情感會有所提高，對幼兒的玩興能力有正面的變化，從以令幼兒對他人有更多友善行為，減低成長路上心理或情緒健康的問題。