【油塘女浮屍】私隱專員：若涉公眾利益公開片段可獲法例豁免

早前在油塘被發現浮屍海面的女死者陳彥霖，其生前就讀的知專設計學院（HKDI）昨日（14日）公開部份閉路電視片段，但遭質疑片段經剪輯，校方稱原片已遺失，亦在播放期間暫停片段，校方稱是因拍攝到他人樣貌，涉及私隱未能公開。 個人資料私隱專員黃繼兒今日（15日）受訪時談及，閉路電視片段收集時若列明作保安用途，他日機構公開片段時若用途有變，需向被拍攝者取得同意，機構亦可為相關人士遮擋臉部以免損害個人私隱。黃繼兒又指，條例列明一些可豁免情況，若以防止罪案發生、需偵查罪案、或涉及公眾利益平衡下可以公開資料，若公開資料的機構被投訴，可以此為答辯理由。

黃繼兒解釋私隱條例中對個人資料的保障細則。（資料圖片）

私隱專員黃繼兒接受商台節目訪問時談及，閉路電視片段收集時一般列明作保安用途，一般是指監察人流、違法或不道德行為等用途，若機構決定公開片段時用途有變，需向被拍攝者取得同意。HKDI校方昨日曾在播放CCTV片段時暫停，解釋因為片段「涉及其他人」。黃繼兒指，機構可以為被拍攝的人士遮擋臉部或令其不能辨識身份。

黃繼兒續指，若機構「無打格」地公開片段，條例亦列明一些可豁免情況，若目的是防止罪案發生、需偵查罪案、或涉及公眾利益的情況下公開資料，若相關機構之後被投訴，可以上述情況為答辯理由，但不能以此強迫機構交出資料。

條例保障在生人士私隱 法律角度需考慮有無損當事人權益

HKDI校方一度稱，公開閉路片段需先問死者家人意願。黃繼兒指，私隱條例只保障在生人士的資料，問家人意願相信是出於尊重。他續指，從法律角度而言，若公開的資料涉及進行中的法律程序、呈堂證供等因素，或仍在調查當中，就需要再考慮能否將全盤資料公開予公眾，公眾亦需要「停一停，諗一諗」公開資料會否損害當事人權益。