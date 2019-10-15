去年整體吸毒人數趺　青少年吸毒人微升　最常吸食可卡因、大麻

統計處今日（15日）出版的《香港統計月刊》，數據顯示2018年被呈報的整體吸毒人數，由2017年的6875人跌至6611人，減少4%。惟被呈報的21歲以下青少年吸毒者人數則上升了1%，由2017年的468人升至2018年的471人，尤其是吸食大麻和可卡因有增加迹象。

報告指出，根據藥物濫用資料中央檔案室的統計數字， 2018年被呈報吸毒者總人數較2017年減少4%，至6611人。而被呈報的21歲以下青少年吸毒者人數則上升了1%，至1662人，21歲以下青少年吸毒者中，平均年齡及首次吸毒平均年齡分別維持在18歲及16歲。

報告顯示，2018年首次被呈報吸毒者人數為1662人，較2017年上升2%；21歲以下首次被呈報吸毒者人數上升3%，至362人。另外，21至35歲的年輕成年人，佔首次被呈報吸毒者比例為48%，處於較高的水平。

2018年被呈報的整體吸毒人數，由2017年的6875人跌至6611人，減少4%。（視覺中國）

統計處報告亦有提及，被呈報吸食可卡因的總人數上升10%，被呈報吸食大麻人數上升17%。當中可卡因是21歲以下青少年吸毒者最常吸食的危害精神毒品，其次是大麻及 「冰毒」。



另外，隱蔽吸毒問題仍然值得關注，半數在2018年首次被呈報吸毒者的毒齡達4.7年或以，亦有58%的被呈報吸毒者只在自己和朋友家中吸毒。