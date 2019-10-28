教大團隊引「眼球活動追蹤」技術　靠「打機」測戒毒成效、心癮

要辨別一個人有無吸毒，可以驗髮、驗尿，但香港教育大學研究團隊最新使用以觀察消費習慣等心理學現象的「眼球活動追蹤」（Eye-tracking）的技術，以使用者注視毒品圖片的時間長短，評估戒毒者的戒毒成效及有否吸毒「心癮」，過程中猶如「打機」，既可減輕戒毒者不被尊重的感覺，亦有助了解他們是否能堅定遠離毒品，團隊指，同類技術的檢測準確度可超過9成。

香港教育大學整全成長發展中心副總監梁智熊表示，「眼球活動追蹤」技術主要用作測試戒毒成效，了解戒毒人士有否吸毒心癮。（鄧穎琳攝）

香港教育大學整全成長發展中心副總監梁智熊指，早前與路德會青欣中心合作，首度將原本用作觀察消費習慣等心理學現象的「眼球活動追蹤」（Eye-tracking）技術，應用在戒毒研究上，希望更準確了解年青人的戒毒成效及「心癮」。

研究計劃共涉及92名參加者，包括8名吸毒人士、16名戒毒人士、36名剛戒毒者，以及32名完全沒有吸毒的人士。研究人員要求所有參加者觀看多組與毒品有關的圖片，分析他們眼球注視的位置、時間及長度。結果發現，吸毒者較易被與毒品相關的圖片吸引，他們注視毒品圖片的時間亦較長。其中一名參加者大暉（化名）笑言，過程猶如「打機」，測試過程沒感到反感或不適。

測試以隨機形式顯示圖片 紀錄參加者注視情況

梁智熊解釋，為避免讓參加者中途有時間思考，作出自我掩護、不真確的反映，所以測試圖片以隨機形式顯示，且多達80多組圖，每組圖停留時間可能只有半秒至一秒，期間系統會紀錄參加者的注視情況，最後才要求參加者填寫濫藥程度測量表。梁指出，同類技術的檢測準確度可超過9成，相信有關技術可減輕戒毒人士不被尊重的感覺下，測量其吸毒「心癮」。

成功戒毒者陳雪瑩亦有參與是次研究，她直言，「吸毒是一時，但戒毒需要持守一輩子」，認同測試可協助了解戒毒者情況。她鼓勵其他戒毒者參與路德會青欣中心的「WE-CYCLE」活動，認識其他同有吸毒經歷者，一起邊運動邊走進社會，建立新的社交圈子。

路德會青欣中心（濫用精神藥物者輔導中心）主任陳曉暉表示，吸毒是「易戒難守」，需要有動機讓戒毒者堅守信念，而其中運動戒毒治療成效顯著，除了有助鍛鍊參加者體能，亦可助他們建立信心、尋回自我價值，加強遠離毒品的決心。