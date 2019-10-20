【逃犯條例】郭家麒：林鄭或自視為領袖　外界只視其為北京的木偶

反修例運動持續，示威活動勢頭未有平息。立法會議會郭家麒今日（20日）在港台節目《給香港的信》指出，港人近月見證警暴的出現，對警方的不信任與日俱增，政權不願回應市民訴求，反引用緊急法推出禁蒙面法，做法形同火上加油。 郭家麒續指，特首林鄭月娥上周三（16日）以預先錄播形式宣讀施政報告，反映她不受公眾歡迎，而近日民調亦顯示，她已超越前人，榮膺「歷來最不受歡迎特首」，郭嘲諷林鄭繼續在自己的世界存活，或自視為領袖，但其他人只視她為北京操控的木偶，缺乏意志及能力去管治香港。

郭家麒斥港府引用緊急法實施禁蒙面法，形同火上加油。（資料圖片）

郭家麒在港台節目《給香港的信》談及反修例示威活動的事態發展。他表示，港府引用緊急法實施禁蒙面法，意圖令上街示威的人數減少，惟做法形同火上加油；他同時斥責港府繞過立法會程序推新法例的做法，強調即使本港沒有真正民主，但仍需依法辦事，港府今次舉動亦令人極度擔憂，會否再引用緊急法以推行其他新法如禁網、禁制本地及海外旅遊等權利，亦令更多人擔心在公民權利漸變得脆弱的情況下，香港將成「警察國家」。

預錄施政報告發言 顯示林鄭不受公眾歡迎

特首上周三發表任內第三份施政報告，郭家麒稱，特首預期到發言有可能被打擾，早已預先錄影，再以閉門形式宣讀施政報告，反映她不受公眾歡迎。近日民調顯示，以100分為滿分，林鄭評分僅得29.7分，有7成高呼要求她下台，郭家麒形容林鄭已超越前人，榮膺「歷來最不受歡迎特首」。

郭又指一般民主地區的領袖聽到如此大比例的市民要求改變時均會聽取民意，但林鄭繼續在自己的世界存活，郭家麒直言，她或自視為領袖，但其他人只視她為北京操控的木偶，缺乏意志及能力去管治香港。

引《暴政》一書 籲港人勇敢面對政權

郭家麒指出，港府早前急欲在立法會通過逃犯條例修訂時的舉動，令市民明白只有公平選舉才能真正將民意上達政權，因此施政報告的房屋、社會福利已無助解決問題。不過郭明言，政權一日未意識到民意，一日不撤走惡法，香港將不會有未來。

很多港人連月來變得絕望，但亦在專制政權鎮壓下展現出令人驚嘆的勇氣及團結，他引用Timothy Snyder著的《暴政》一書，望港人捍衛值得珍重的制度與組織、相信真相及參與公民社會， 一旦威權統治來臨之時，必須保持冷靜，並盡最大的勇氣面對。