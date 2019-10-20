【10.20市況】尖沙咀SOGO、K11 MUSEA關閉　文化中心、太空館休館

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過四個月，民陣原訂今日（20日）發起於九龍區發起遊行，被警方發出「反對通知書」，提出上訴後亦被駁回；惟民陣副召集人陳皓桓聯同社民連梁國雄、民主黨何俊仁以及工黨何秀蘭以個人名義，發起九龍區大遊行。 區內部份康文署設施以及店舖因情況關閉或提早關閉。

【12:00】衞生署宣布，由於預計今日（10月20日）油尖旺區有大型群眾活動，油麻地美沙酮診所今日將會關閉。

(香港崇光百貨FB專頁截圖)

香港崇光百貨亦表示，基於顧客及職員的安全為首要考慮，崇光尖沙咀店於今日暫停營業。

K11 MUSEA亦表示，由於附近可能有大型公眾活動進行，或會對附近交通情況造成影響。為了保障顧客、租戶及員工安全，將暫時關閉。如提早重開，將在FB出公佈。

另外，康文署，亦預計今日(10月20日）油尖旺區或會出現特殊情況，區內九龍公園所有設施、香港文化中心和香港太空館將提早於中午12時關閉，以確保場地使用者的安全。

康文署指，因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。市民在前往場地前應先致電有關場地或1823查詢。

太空館及香港文化中心周日提早在中午關閉。（資料圖片）

西九文化區管理局宣布，因應星期日可能出現的特殊情況，原訂於西九文化區戲曲中心舉行的所有節目將會取消。

2019年10月20日（星期日）原訂於戲曲中心舉行的節目包括：

下午2時正 戲曲中心大劇院 輝映劇團主辦 《寶蓮燈》

下午3時正 戲曲中心茶館劇場 茶館劇場粵 ‧ 樂 ‧ 茶韻