【10.20遊行】港鐵譴責破壞行為　晚上十時收車料維持一段時間

民陣原定於今日（20日）發起九龍遊行，惟最終未獲警方批出不反對通知書，不過仍有大批示威者上街，部份人更破壞多個港鐵站。港鐵發言人晚上表示，九龍區多個港鐵車站出入口被暴徒投擲燃燒物品及縱火，並有車站設施被蓄意毀壞，對此表示極度憤慨，予以最嚴厲的譴責，並已報警處理。 港鐵又指，周一（21日）服務或有機會受到影響，而各鐵路綫提早收車安排亦有可能仍要維持一段時間。

港鐵指今日約下午3時10分，油麻地站A出入口被人投擲汽油彈，因此列車不停這個車站，車站亦需要關閉；約下午3時20分，旺角站多個出入口被人縱火，車站需緊急疏散乘客；太子站其後亦被干擾運作，風險蔓延至佐敦站，故需關閉以上三個車站。



於下午約5時10分，荔枝角站B出入口被人縱火，車站需要關閉。另外，有人進入長沙灣站大肆破壞車站設施，包括出入閘機及出入口的玻璃被擊碎，亦有人擅自使用大堂的消防喉在車站大堂射水，車站因而需要關閉。港鐵指，經詳細風險評估後，於下午約5時15分，荃灣綫列車只維持荃灣站至荔景站之間的服務。

港鐵表示，部分車站關閉後，仍有出入口被縱火，其他多個荃灣綫車站出入口的玻璃及臨時保護圍板亦遭破壞及塗污。港鐵又指，暴徒再三向港鐵車站投擲燃燒物、縱火及肆意破壞鐵路設施，對此表示極度憤慨，予以最嚴厲的譴責。

服務或受影響

港鐵強調，此等非法行為不僅阻礙鐵路服務，更威脅港鐵乘客及員工的安全，工程人員現時每日在服務結束後，均繼續進行復修工作，以維持對市民的服務。然而，發言人指今天再有多個車站遭到惡意破壞，工程人員需於晚上服務時間完結後，進行檢查及評估損毀程度，以及盡力復修，明天服務或有機會受到影響，而各鐵路綫提早收車安排亦有可能仍要維持一段時間。

此外，有網民發起周一(21日)晚上到元朗站靜坐，但港鐵卻提早一天宣布，元朗站於周一下午2點提早關站，港鐵未有解釋提早關站原因，未知是否避免元朗站內舉辦靜坐活動。