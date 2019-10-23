港鐵站內派傳單　官指具潛在危險　改判工黨主席沒遵從告示罪成

工黨現任主席郭永健3年前在九龍塘港鐵站內，抗議港鐵加價，因而遭票控。他早前被裁定「沒有遵從告示」罪名不成立，港鐵則不服提出上訴。高院今(23日)頒下判詞，指港鐵是大型運輸工具，接載大量乘客。若其中一班列車被干擾，整個系統或會受影響。雖然證據顯示郭沒對港鐵有實際干擾，但可合理被視為潛在的危險。職員指示郭離開車站，並非不合理。法官遂裁定港鐵上訴得直，改判郭罪成，案件發還原審裁判官判刑。

工黨現任主席郭永健(左二)原審時被裁定沒有遵從告示罪名不成立。(李慧娜攝)

郭永健原被控就「沒有遵從告示」及「未獲批准而派發物品」罪，他在裁判法院被裁定「未獲批准而派發物品」罪成，被判罰款2000元，而另一罪則不成立。港鐵以案件呈請的方式，提出上訴。

一班車可致整個系統受影響

法官在判詞中指，港鐵是大型運輸工具，接載大量乘客，而乘客都很忙碌。法官指與巴士不同，即使其中一班列車被干擾，整個系統或會受影響。而涉案的九龍塘站是其中一個最繁忙的車站，而該站並不寬敞。

派傳單可視作有潛在危險

法官續指，證據顯示郭當時的行為，沒對港鐵有實際干擾。惟法官強調事件發生在收費區內，示威地點鄰近兩條主要通道。雖然案發是星期日，但是中午時分，當天乘客的人數不應被低估。郭等人當時發宣傳單張和貼紙等行為，可合理被視為潛在的危險。

職員判斷非不合理

法官認為，涉案港鐵職員有權作出評估。因此，職員指示郭離開車站，而該指示並非不合理。

雖然沒有證據顯示，郭等人使用揚聲器發出的聲音，會蓋過港鐵的現場廣播， 但法官指有些乘客或會被揚聲器發出的聲音，分散注意力，可以想像有乘客因此會放慢腳步。

法官又指，郭可在港鐵站外，或利用社交媒體示威，郭只是不准在港鐵站內示威。法官因此改判郭「沒有遵從告示」罪成，案件發還原審裁判官判刑。

案件編號：HCMA410/2018