記協：96%受訪新聞從業員不接受「官方認證」　憂為管控傳媒鋪路

近日有報道指，政府及警方曾研究以官方發證或派發官方認可識別物品等方式，以辨識在示威現場採訪的記者。香港記者協會就有關消息進行問卷調查，發現九成六受訪新聞從業員表示不接受相關做法，質疑有關安排違反新聞自由的原則，並憂慮此舉是為進一步規管傳媒鋪路。

95%受訪者認為由政府判斷何謂記者 有違新聞自由原則

記協於10月20至23日期間，就官方認證記者的做法，向617名正式會員發出問卷，並收回254份有效問卷。結果發現，約96%受訪者表明不接受政府發出記者辨識物品的做法，當中近97%人擔心開此先例，是為進一步管控傳媒鋪路。

其次，約95%受訪者認為，由政府判斷何謂「記者」，有違新聞自由原則；亦有82%受訪者認為，此舉或會令公眾擔心記者為保官方識別而妥協，最終會降低公信力。此外，亦有受訪者憂慮，政府選擇性發出證件，對非全職的傳媒工作者有影響，令部份小型媒體或獨立記者可能無法獲得官方認證，故不接受安排。

警員曾以胡椒噴劑噴向記者。（資料圖片／曾梓洋攝）

約43%受訪者表明不會使用辨識物品

至於表示接受「官方認證」的受訪者，認為有關安排有助減少於現場採訪的記者人數，令現場更有秩序；亦有人認為，做法可方便警方辨識記者，以及減少被警方武力阻撓的機會等。

被問及倘若政府派發官方傳媒識別物，約43%受訪者表明不會使用，約24%表示會聽從僱主指示，近26%人仍未決定，只有逾6%人表示會使用辨識物品。

過去多個月的衝突現場，警員曾以多次以強光照向記者。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

記協重申機制損害新聞自由 業界普遍反對

記協認為，調查反映絕大部分新聞從業員均不接受官方認證及篩選記者的機制，憂慮任何類似機制，會被濫用成截查及驅逐記者的工具。記協又重申，任何「官方認證記者」的機制，均無可避免地會損害新聞自由及公眾知情權，業界亦普遍反對相關措施。