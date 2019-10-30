鴨脷洲及觀塘駕駛學院平均每周只開2至3日　排隊考路試最長10個月

近年社會不時批評，需輪候多時才可應考駕駛路試。運輸及房屋局局長陳帆今日（30日）以書面回覆議員質詢時表示，鴨脷洲及觀塘駕駛學院因場地較小，加上受附近交通情況限制，故過去3年，每周只有約2至3個辦公日開放作考試。 根據運房局數據，過去年3年，非商用車輛最長的平均輪候時間，可達292日，即近乎10個月。

陳帆表示，駕駛考試中心的營運日數，受場地的地理條件、鄰近地區的交通情況、各類車種的考試需求，以及運輸署人力資源狀況等因素影響。（資料圖片）

陳帆以書面回覆質詢時表示，駕駛考試中心的營運日數，受場地的地理條件、鄰近地區的交通情況、各類車種的考試需求，以及運輸署人力資源狀況等因素影響。

根據運房局過去3年的數據，觀塘駕駛學院的每周平均營運日數，為2至2.2日；鴨脷洲則為3至3.3日。陳帆續指，兩者的場地較小，加上受附近交通情況限制，難以同時應付駕駛訓練及駕駛考試，故開放作考試的日數較少。相反，沙田及元朗的場地可同時提供駕駛訓練及考試，而且考試需求較高，故兩者每個辦公日都開放作考試。

陳帆指，運輸署承諾商用車輛路試的平均輪候時間，維持不超過82日，而過去3年，平均輪候時間均低於60日。（資料圖片）

在輪候日數方面，2016年非商用車輛最長的平均輪候時間，可達292日，即近乎10個月，不過之後兩年則逐年下降至278、276日。至於商用車方面，陳帆指，運輸署承諾商用車輛路試的平均輪候時間，維持不超過82日，而過去3年，平均輪候時間均低於60日。不過根據運房局數據，2017年的最長平均輪候時間，商用車輛曾長達90日；2016年最長亦有82日。

至於考牌主任的空缺，根據運房局數據，2016至2018年都有空缺，分別為5人、9人、7人，不過到2019年，其預計空缺會跌至0，而預計人手編制，亦按年由75人，增至79人，因為2018年第4季開始招聘二級考牌主任，料2019年底全部入職。到2020年，預計人手編制，會再增至84人，不過空缺再增至7人，運輸署料該年底完成招聘工作，新聘的考牌主任可以2021年初投入服務，2021、2022年都料沒有空缺。