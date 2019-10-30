瑪麗資深換肝醫生轉私人執業　僅餘三主刀　料需一年培訓新血

瑪麗醫院肝移植主刀之一、香港大學醫學院外科學系臨牀副教授竺兆豪將於下周離開公立醫院，於中環開私家診所。 瑪麗醫院肝臟移植中心副主任陳智仁對竺兆豪離職感可惜，形容失去有經驗的好醫生，但尊重其決定。他又稱現時連同自己只得三名主力，需「頂硬上」每天當值，但他表示現有3至4位受訓中的醫生，已可獨立完成屍肝移植，期望在一年內有能力移植活肝成為主刀。

瑪麗醫院肝移植主刀之一、香港大學醫學院外科學系臨牀副教授竺兆豪將於下周離開公立醫院。（資料圖片）

竺兆豪轉到中環開設私營診所

竺兆豪有逾10年肝臟移植手術經驗，他透露離開瑪麗之後，將於中環與他人合資開設私營診所。

瑪麗醫院肝臟移植中心副主任陳智仁對竺兆豪離巢感可惜，形容竺是一名很好及有經驗的醫生，而資深的換肝醫生「買少見少」，需長時間培訓，日後亦未必有人能替代其位置。

數名醫生接受活肝移植手術​培訓

陳智仁形容現階段屬適應期，換肝團隊主刀暫只有自己、肝臟移植中心主任盧寵茂，以及肝膽胰外科顧問醫生戴永釗共三人，但盧寵茂需兼仼港大深圳醫院院長，陳智仁稱「頂硬上」每天當值，不過他稱人手問題不大，正「以老帶嫩」的方式培訓三至四位醫生。

他續指，這批醫生有4至5年外科專科資歷，培訓進度良好，已可獨立完成屍肝移植手術，期望一年內他們可成為主刀，有能力完成活肝移植手術。