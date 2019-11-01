地盤工認定女友分手因「婚外情」 向對方淋腐液　官指冷血囚11年

42歲地盤工因不滿同居多年兼為他育有兩女的女友突然要求分手，認為女友有「婚外情」，因而到女友工作的餐廳向她潑通渠水，令她的眼睛、臉、頸、四肢等多處受二級燒傷，需要留院兩月及接受多次植皮和清創手術，兩名餐廳食客也被波及；最終女事主面部和上肢留下永久性的疤痕，更患上創傷後遺症。地盤工早前在高等法院認罪，法官今(1日)判刑時，直斥被告早有預謀犯案，行為冷血，對事主身體和心理造成極嚴重和永久性的傷害，更波及餐廳其他無辜的客人，罪行極為嚴重，需要判決有阻嚇性的刑罰以譴責和懲罰被告，最終判被告入獄11年。

被告何朝暾向女友潑腐蝕液之餘，自己亦被濺傷。(資料圖片)

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被告何朝暾，42歲，報稱地盤工人，高中程度，他承認有意圖而淋潑腐蝕性液體及對他人身體加以嚴重傷害共3罪。

事主全身兩成皮膚2級燒傷

案情指，被告與女事主自2009年同居，雖然沒有註冊結婚但育有兩名女兒。2018年4月女方因性格問題決定分手並搬離兩人住所，但被告認為女事主有「婚外情」，於是在5月27日到她工作的餐廳向她淋潑預先購買的通渠水。兩名餐廳員工立即將他推開，警方也隨即接報到場拘捕被告。被告施襲時，女事主雖然嘗試蹲下躲避被告，但仍被淋中，頭部、面部、頸部、四肢、背部等，全身有20%皮膚受到2級燒傷，。

事主眼睛受損面等留永久疤痕

女事主事件中眼睛受到嚴重傷害，需要留院達兩月半接受清創和植皮手術；兩名在旁食客亦被濺中，需要入院治理。最終女事主面部和上肢留下永久性的疤痕，更患上創傷後遺症。

仍受創傷後遺症折磨

法官陳慶偉判刑時指，被告預先購買通渠水，又帶上鴨舌帽和墨鏡犯案，顯然有預謀和經小心計畫，目的令女事主遭受嚴重傷害以向她報復。雖然女事主的康復進度良好，但仍然受惡夢和創傷後遺症折磨，面上和上肢的疤痕也令她感到壓抑和失去自信，其精神上所受的傷害可想而知。

官指被告冷血計劃報復

陳官又稱，雖然被告求情時指他與女事主分手後受憤怒和抑鬱情緒影響，但被告並非受挑釁下犯案，而是冷血和計算下的報復行為。被告的行為令女事主身心蒙受極嚴重的傷害，更罔顧其行為有機會傷害餐廳其他食客，罪行極為嚴重，因此需要判決有阻嚇性的刑罰以譴責和懲罰被告；惟考慮到被告認罪，三罪合共最終判囚11年。

案件編號：HCCC 146/2019