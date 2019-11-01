【禁蒙面法】余若海：政府立法為拯救年輕人　免做影響一生的行為

24名泛民議員及有「長毛」之稱的梁國雄，不滿政府早前引用緊急法訂立的《禁蒙面法》，從而提出司法覆核，聆訊今（1日）在高等法院續審，代表政府方的資深大律師余若海表示，有數據顯示未成年的被捕人士增多，政府立《禁蒙面法》，是想阻嚇容易受影響的年輕人上街，從而免他們作出犯法行為，甚至被捕及被捕，過回正常生活，余更動之以情地說：「即使只救到一個，也不會嫌少。」他又稱，此法非只為拯救年青人，而是為全港的市民，恢復社會秩序。雙方陳詞完畢，法官押後裁決。

代表政府的資深大律師余若海陳辭時，指《禁蒙面法》為阻年青人上街犯法。(資料圖片)

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集會自由非絕對責任

政府方的資深大律師余若海下午陳詞指，政府雖然有責任促進集會自由，但這並非絕對的責任，政府可以酌情決定以何種措施促進該權利。他又引述黃之鋒衝擊公民廣場案指，只有在公眾秩序得以維持的情況下，集會自由才能得以保障。

禁蒙面阻嚇易受影響的一群

余若海又提到，示威者蒙面後令人難以辨認其身份，並產生「壯膽效應」。他直指現時社會出現愈來愈多的暴力行為，未成年的被捕人士增多，他稱《禁蒙面法》或許不能阻嚇全部示威者，但至少可以阻嚇容易受影響的年輕人犯法、做出影響他們一生的行為，令他們免於被捕及被檢控，讓他們可以過上正常生活。余若海動之以情地表示：「即使只救到一個，也不會嫌少。」

立法是為全港市民

余若海續指，他也相信有部份市民會想在和平遊行中蒙面，例如同性遊行，他建議市民可用示威標語遮面。余若海強調《禁蒙面法》不止要阻嚇及拯救年輕人，更是全港市民，並恢復社會秩序，相信犧牲市民蒙面的權利也不為過，而這亦是在維護作為社會基石的法治。

是否危害公共安全不應由法庭決定

余若海又指，現時情況是否涉及「危害公共安全」，不應由法庭決定，而法庭亦不應考慮《禁蒙面法》的成效。

泛民的代表大狀回應時則強調，《基本法》並沒有賦予立法會授權特首立法的權利，特首只可制定附屬法例，但現時引用緊急法所訂立的附屬法例，其效力卻過大，緊急法更與立法會可廢除法例的功能互相抵觸。大狀重申，《禁蒙面法》不應包括和平集會，而當事件涉及抵觸人權的情況時，法庭有權審視有關情況。

雙方完成陳詞，法官押後裁決。

案件編號：HCCC2945、2949/2019