殘疾人士周日免費搭港鐵　倘鐵路設施再被破壞或立即停止

港鐵今日（7日）表示，為支持「2019 年國際復康日」，將於下周日（10日）為持有效「殘疾人士登記證」或註有「殘疾人士身份」個人八達通的乘客及其一位照顧者提供港鐵免費乘車優惠。 由於反修例風波仍未平，近月周末多出現示威遊行活動，港鐵表示會繼續留意公眾遊行或集會的情況及評估對整體車務運作的風險；若風險增加或再有鐵路設施被破壞，為顧及乘客、港鐵員工及鐵路營運的安全，列車服務可能會調整甚至立即停止，車站或其部份出入口可能在短時間內或未能作事先通知的情況下關閉。

港鐵表示若周日風險增加或再有鐵路設施被破壞，列車服務可能會調整甚至立即停止。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

至於如何享用優惠，港鐵表示，合資格的殘疾人士只需於周日如常使用其註有「殘疾人士身份」的個人八達通進出港鐵站、輕鐵站或登上港鐵巴士，其八達通將不會被扣除車費。合資格的殘疾人士亦可於任何一間客務中心或資訊台出示「殘疾人士登記證」，索取當日有效的港鐵單程車票乙張。同時，持有「殘疾人士登記證」或註有「殘疾人士身份」的個人八達通的合資格乘客，可於任何一間客務中心或資訊台出示「殘疾人士登記證」或註有「殘疾人士身份」的個人八達通，便可為隨行的一位照顧者索取當日有效的港鐵單程車票乙張。

此外，殘疾人士乘搭輕鐵或港鐵巴士時，只需向車長或職員出示「殘疾人士登記證」或註有「殘疾人士身份」的個人八達通，可與隨行的一位照顧者免費登車。上述乘車優惠不包括東鐵綫頭等、城際客運服務及高速鐵路。

港鐵提及部份無障礙設施，例如車站升降機，在早前「受到暴徒破壞而無法使用」，港鐵車務總監劉天成對乘客造成不便感到遺憾。